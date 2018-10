El runrún: Competición de fiscales

Jueves, 4 octubre 2018 | Leída 8 veces

confidencial

El candidato ‘onubense’, Luis Fernández Arévalo, nació en Sevilla en 1958 y llevaba tres años en Huelva. Entonces, como apunta ABC, en 2015 obtuvo más votos que la propia María José Segarra en el Consejo Fiscal aunque luego se optara por la continuidad de aquella. Está casado con la vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, Pilar Sepúlveda, y es muy amigo del exconsejero de Justicia y también fiscal, Emilio Llera, a quien incluso quiso llevarse a Huelva cuando le nombraron fiscal jefe. Como responsable de la Fiscalía onubense pidió el archivo de la pieza de los cursos de formación. ¿Obtendrá su ansiado retorno a su tierra? Y si es así, ¿quién le sucedería en Huelva?

Tenemos fichado a tu perro meón. Uno de los debates instalados en la ciudad es la falta limpieza y el incivismo, que provoca una suciedad manifiesta y numerosas quejas. En este capítulo merece una especial mención los restos de orina que dejan los perros en los lugares más inadecuados. Más de un portal está ‘rociado’ para cabreo de los vecinos y algunos han reaccionado apuntando al culpable. Es el caso de un portal de la Avenida Adoratrices han dejado un mensaje amenazante y clarificador, dirigido al incívico dueño del perro infractor. En un mensaje con tintes detectivescos y señalatorios se proclama que “en este bloque hay tres perros y a ninguno lo llevan a mearse a tu puerta. Respeta tú como ellos. Sabemos quién eres. Cómo te cojamos en el acto, te denunciamos La comunidad”. No sabemos si a partir de este mensaje cambiará el comportamiento de quien dirige hasta la puerta al perro para que escancie su orina o si necesitará más advertencias para que cambie su comportamiento. Lo cierto es que el toque de atención ya lo tiene y ahí queda algo así como “tenemos fichado a tu perro meón y a ti”. Veremos qué pasa.

Premio para 'Huelva te mira'. Y no queríamos cerrar la sección sin felicitar a un colectivo que desde hace dos años se ha tomado muy en serio la defensa de nuestro patrimonio cultural, algo ya de por sí excepcional en la sociedad onubense, que como todos sabemos se caracteriza por una lamentable indiferencia hacia sus propias riquezas debido al desconocimiento y al simple y llano pasotismo. Nos referimos a la plataforma ‘Huelva te mira’, que nació como una reacción al escandaloso expolio del yacimiento del Seminario y que hoy, después de un sinfín de iniciativas en defensa de lo poco que aún no nos hemos cargado entre todos, recibe el justo reconocimiento, cómo no, fuera de nuestras fronteras. Ha sido concretamente el Departamento de Arqueología de la Universidad de Córdoba quien le ha concedido una Mención Especial en la III Edición de los Premios Sísifo a la Investigación, Defensa y Difusión del Patrimonio Arqueológico. El jurado ha querido premiar a la plataforma onubense “como ejemplo de movilización ciudadana por la cultura y el patrimonio y como acicate en su lucha contra el expolio de algunos yacimientos arqueológicos onubenses”. Acudió a recoger el premio una buena representación del colectivo onubense, ”reflejo de la diversidad que caracteriza la sociedad”, como nos explica ellos mismos. Por si les interesa, en este enlace pueden consultar la memoria presentada por la plataforma, donde se detalla la intensa actividad que les ha caracterizado hasta el momento y que esperamos no decaiga. ¡Enhorabuena!