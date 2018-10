Moguer será el próximo destino del Ranking Andaluz de Rally

huelva24.com

Jueves, 4 octubre 2018 | Leída 6 veces

Ciclismo > BTT

El CDC. Platero será el encargado de la organización de este evento que comenzará a las 10 horas en la Ermita de Montemayor. Desde ese bello enclave partirá un circuito de 4,5 kilómetros que lo disputarán los corredores a partir de la categoría cadete (dando un número de vueltas según categoría). Para los pequeños de escuela se habilitará un trazado adaptado según normativa; además, se celebrará una divertida gymkhana para los promesas nacidos desde 2012 en adelante.





Las inscripciones tendrán que formalizarse vía web antes del 10 de octubre, abonando un precio de 5€ para federados y de 15€ para los no federados. En el caso de las categorías de escuela, el precio es de 2€ para federados y de 7€ para no federados. Si llegado el día límite de inscripción sobraran dorsales de los 400 ofertados, se permitirá la inscripción 'in situ' con un coste extra de 2€ en horario de recogida de dorsales: de 8.30 a 9.30 horas.





La organización entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como medallas para los cuartos y quintos puestos. Asimismo, habrá premios en metálico y reconocimiento a los primeros corredores locales de cada categoría.





Información importante sobre el dorsal único

Recordamos la obligatoriedad del dorsal único. Este se deberá solicitar (con un precio de 2€) junto a la inscripción de la primera prueba que se dispute. El dorsal será usado por el corredor durante todo el circuito, agilizando de este modo el desarrollo de todos los rallies que componen el cartel.





Aquellos participantes que ya posean el dorsal único deben obligatoriamente presentarse ante los jueces de la prueba para la verificación previa de licencia/documento de identidad y dorsal. Se ruega no entrar en parrilla de salida sin haber completado este trámite, ya que en caso contrario no se tendrá en cuenta la participación y el participante no quedará reflejados en clasificaciones. Esta presentación ante los jueces de la prueba debe hacerse en todas las pruebas del circuito.