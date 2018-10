Cinta García y Almudena Gómez, con la fortaleza proyectada hacia Glasgow

Mario Asensio

Jueves, 4 octubre 2018

Judo

El Open Internacional de Glasgow abre el camino de la temporada de las judocas onubenses Cinta García y Almudena Gómez, que representan a Huelva TSV en la competición internacional.

Cinta García, actual número 48 del ránking mundial en la categoría de menos de 48 kilos, busca regresar al podio y seguir sumando puntos de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mis expectativas pasan por conseguir medalla, por supuesto, y si es de oro, mejor”, aseguró a huelv24.com García, que explicó que acude a la competición como cabeza de serie por lo que podría librarse de la primera ronda.

En cuanto a su estado físico, señaló que el isquio que tuvo lesionado ahora está “bien recuperado”, por lo que está “entrenando a tope” y se encuentra “con ganas de darlo todo dentro del tatami”.

García explicó que en una competición cómo ésta “todas las rivales son fuertes”, pero confía en su trabajo para poder llegar lejos en el torneo.

Por su parte, Almudena Gómez regresa a la categoría de menos de 52 kilos, decisión que justificó diciendo que “mantenerme en menos de 48 kilos era insostenible y no tenía sentido ni a nivel de salud ni de rendimiento, así que hay que ser coherentes y hacer las cosas con sentido común”.

Al respecto agregó que estaba “muy mermada físicamente y con mucha presión y ahora me siento muy relajada. He bajado mucho el porcentaje graso y físicamente me noto al 100%”.

En esta línea la judoca onubense explicó que ahora se siente “totalmente volcada y concentrada en mis objetivos” y reconoció que “una de las cosas que más felices me harían sería poder subir por primera vez al podium en competición internacional”.

Recordó que siempre dice que “lo importante es el camino y disfrutar del día a día, y para mí es cierto, ése debe ser el máximo objetivo, pero también es cierto que después de tantos sacrificios, idas y venidas, lo que se busca es que el resultado de medalla se haga material, y me haría muchísima ilusión”.

“Me siento muy fuerte y con muchas ganas, así que a ver que tal la vuelta a 52 kilos”, insistió.