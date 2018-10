El runrún: Podemos, a la gresca

Miércoles, 3 octubre 2018 | Leída 53 veces

confidencial

Podría pensarse que una vez cerradas las primarias y avanzando en ese nuevo sujeto político que es Adelante Andalucía las aguas se calmarían, pero lejos de eso parece que la precampaña puede ser movidita en el seno de Podemos, donde ya andan lanzándose dardos en Twitter los locales con la diputada, a la que incluso instan a dejar el acta –y no es la primera vez que lo hacen-. ¿Se calmarán las cosas y guardarán las formas, o veremos cómo la tensión crece en las próximas semanas? Por el momento, este miércoles hemos podido presenciar en redes rifirrafe público entre la diputada y el secretario general de Podemos en Huelva capital, Jesús Amador. ¿Se quedará aquí la cosa, o estamos a las puertas de una (nueva) guerra abierta –y pública- en la formación?

Voces de cloaca. Ocurrencias hay de todo tipo y puestos a intentar llamar la atención con algo original, qué mejor que aprovechar el tema nacional de debate estos días un año después del 1-O en Cataluña y usarlo para resaltar entre lo rutinario. Esto han pensado en Olot (Gerona), donde la Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ha puesto en marcha una instalación que se llama nombre ‘Veus de claveguera’ [voces de cloaca]. La iniciativa ha llevado a cabo la instalación de altavoces bajo el acerado de varias calles de la localidad gerundense en las que se oyen por ejemplo parte de un discurso del rey Felipe VI y una intervención del expresidente Mariano Rajoy diciendo que el referéndum no se celebraría, por ejemplo. A esto se suman audios de cargas policiales y la conexión onubense, pues se además recoge el "a por ellos oé, a por ellos oé" que corearon vecinos de Huelva que salieron a la calle a despedir la Guardia Civil pocos días antes de la celebración de las votaciones ilegales en tierras catalanas. Las redes sociales y los medios nacionales se han hecho eco de esto, como en esta noticia de El Mundo.

Los "cerdos, guarras y marranos" para el PP isleño. Los responsables del Partido Popular de Isla Cristina han tachado, a través de las redes sociales, de "incívicos" a alguno o algunos de sus paisanos o paisanas debido a que están ensuciando un solar de la localidad que acababa de limpiarse hace poco tiempo y unos días después de nuevo está poco presentable. "Después del gran esfuerzo municipal que ha realizado el Ayuntamiento para limpiar la zona, y cuando aún no se ha terminado de adecentar el solar conocido popularmente como 'Las Calderas', por lo visto existen personas que no están preparadas para vivir en sociedad y se comportan como verdaderos animales irracionales, simulando a los cerdos. Las bolsas que aparecen todas son de las mismas características y del mismo color, y además se encuentran en una zona localizada, por lo que el guarro o guarra, no debe vivir muy lejos. Invitamos a los ciudadanos a que denuncien o faciliten cualquier tipo de información al respecto para llegar hasta el animal y poder darle caza. No obstante, solicitamos a la delegación de limpieza en cuestión y a la Policía Local que retiren y revisen esas bolsas, por muy desagradable que parezca, para buscar alguna pista o información que dé con el marrano o marrana y asuma su responsabilidad por incívico y mal educado", ha señalado el PP de Isla Cristina en su perfil de Facebook.