IU y Participa Huelva exigen al alcalde “contundencia” en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática

Vecino de Huelva

“ Claro Sr. Amador...! Así de fácil, para usted no? y el perjuicio que se les provocarán a todos esos vecinos que vivan en esas calles? El importe de las tasas que supondrá el tramite de cambiar la dirección tanto en D.N.I, carnet de conducir, etc, etc, etc...¿lo va a pagar usted o los de la memoria? Harto ya de populismos e inútiles políticos. „