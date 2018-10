Marc Martínez: "Presión puede existir en la jornada treinta y algo, pero en la séptima no hay ninguna"

huelva24.com

Miércoles, 3 octubre 2018

Marc Martínez, cancerbero y capitán del Recre, ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Aludía a los dos últimos tantos encajados por el Decano en los partidos ante el UCAM Murcia y el Ibiza, ambos saldados con derrota, indicando que "al final sí que es cierto que son dos acciones, tanto el día del UCAM como el otro día en Ibiza en el saque de banda lateral, que se puede mejorar. Es verdad que en el gol del UCAM hay un acierto de Isi Ros muy grande y en Ibiza nos desconectamos y ellos hicieron un buen disparo. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo está haciendo muchas cosas bien. Es verdad que a veces fallos puntuales nos están penalizando con puntos, pero la línea de trabajo es buena. Es verdad que arriba nos está faltando un pelín más, pero bueno, convencidos de que el domingo sacaremos tres puntos seguro e iremos hacia arriba".

"Al final a todo el mundo le cuesta. Creo que estamos llegando bien a la zona de tres cuartos y nos está faltando disparar y centrar un poco más. Pero tampoco podemos volvernos locos y debemos seguir trabajando de la misma manera e insistir. Esto va por rachas y seguro que el domingo crearemos ocasiones y haremos goles", añadía el portero recreativista.

Sobre la importancia del choque del domingo en el Nuevo Colombino ante el Jumilla después de que el Decano se haya colocado a un punto de la zona de descenso tras encadenar cuatro jornadas seguidas sin ganar, esgrimía que "presión en la jornada treinta y algo a lo mejor puede haber, pero en la jornada siete no puede existir. Sí que es cierto que queremos ganar y hacer bien las cosas y atacar más y mejor, pero no hay presión para este partido. No hay ninguna y el del domingo es un partido más".

Y de la novedad este miércoles en los entrenamientos del nigeriano Ejike Ikwu, Marc Martínez decía que "siempre que viene un compañero para aportar, bienvenido sea. Lo hemos recibido bien y él está contento". Además, Marc Martínez aseguro que el vestuario está "tranquilo" esta temporada con el apartado económico.