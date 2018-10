Paco Ojeda asume que "el público estará dividido entre la alegría de ver al IES La Orden y a Carolina Marín"

R. U.

Miércoles, 3 octubre 2018 | Leída 22 veces

Bádminton

11.45 h. "Carolina Marín sabe que tiene las puertas de su equipo de toda la vida abiertas y cuando quiera pueda incorporarse, que estaremos contentísimos de tenerla por aquí", señala el director deportivo del IES La Orden, que destaca que "no sabemos si va a jugar un encuentro o dos, ni si lo hará en individuales, en dobles femeninos o en dobles mixtos. Eso no lo sabremos hasta última hora y lo decidirá su entrenador".

Paco Ojeda, el director deportivo del IES La Orden, ha atendido a Cope Huelva para aludir al importante partido del próximo sábado en el Andrés Estrada ante el CB Pitiús, en el que estará Carolina Marín defendiendo la camiseta del equipo ibicenco. "No sé qué sensaciones vamos a tener, pero seguro que van a ser raras porque no se nos hace el cuerpo ni a la mente a la idea de tener enfrente a Carolina porque ella siempre ha estado a este lado de la red. Así que si que va a ser un partido diferente, especial y va a ser muy duro. Ya lo sería sin la presencia de Carolina y el año pasado a la vuelta no trajeron al equipo completo, pero a la ida nos costó sangre, sudor y lágrimas ganarles allí en Ibiza y fue una victoria que marcó para nosotros la trayectoria de la liga y las posibilidades de estar en la final. Así que tienen un equipazo, y si a eso le añades Carolina equipazo y medio o doble equipazo. Será duro, pero también bonito para los espectadores ver bádminton del máximo nivel aquí en Huelva, así que a ver si acude mucha afición para animarnos y que podamos lograr un triunfo que nos vendría muy bien para colocarnos como líderes en solitario", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre cómo está preparando su conjunto este encuentro, el onubense argumentaba que "requiere de mucha mentalización. En estos últimos diez años, y más en los últimos seis, nos hemos caracterizado por salir muy mentalizados a cada partido y luchando cada punto hasta el final. Carolina Marín no sabemos si va a jugar un encuentro o dos, ni si lo hará en individuales, en dobles femeninos o en dobles mixtos. Eso no lo sabremos hasta última hora y lo decidirá su entrenador. Nosotros vamos a jugar nuestras bazas. La liga todavía está en sus comienzos y este partido no es decisivo ni si ganamos ni si perdemos, pero salir ganadores te da una ventajita y tener la moral más alta". Y añadía que "mis jugadores están con muchas ganas y muy mentalizados, siendo conscientes de que el partido es muy difícil y el porcentaje puede ser de un 50% para cada equipo. La liga es larga y quedará mucho por delante después de este encuentro y trataremos de ir cada vez a más y de seguir mejorando y corrigiendo errores".

En cuanto a la respuesta que espera de la afición, Ojeda comentaba que "el público va a estar un poco dividido entre la alegría de tener ahí delante a su equipo, que le ha dado cinco títulos nacionales en los seis últimos años, y tener también a Carolina, que es un ídolo de Huelva en estos momentos. Esperemos que el público anime al IES La Orden para que Huelva gane. Creo que el ambiente va a ser muy bueno y va a haber una buena entrada. Es la primera ocasión en la que la gente tiene opción de ver aquí a Carolina al margen del último Europeo".





Por último, el responsable del IES La Orden señalaba que "Carolina Marín sabe que tiene las puertas de su equipo de toda la vida abiertas y cuando quiera pueda incorporarse, que estaremos contentísimos de tenerla por aquí".