Gavilán: "El nuevo bloqueo impide que se puedan pagar las nóminas y ya sabemos lo que pasa cuando la plantilla sufre retrasos en los cobros"

Martes, 2 octubre 2018

La oposición muestra su parecer. Ante las últimas noticias que han acecido en el Recreativo de Huelva y su situación económica-institucional, con un pago a Hacienda que llegó con el plazo expirado y gracias a un intermediario, el concejal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, destacó en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por el portal albiazules.es que "estamos preocupados. Se nos ha pasado el susto, pero es lo que siempre reprochamos... La falta de información y de comunicación que yo creo que tiene, y que debería ser fluida con los que somos también representantes del Ayuntamiento. No existe esa comunicación y creo que tenemos desgraciadamente a través de la labor que hace la prensa".

Gavilán comentó que "el pago a Hacienda es el único compromiso ineludible, el de hacer los pagos con Hacienda. Lo que se hizo desde el Ayuntamiento, aportando una cantidad importante de dinero, a punto estuvo de caer en saco roto. Aquello se hizo para conseguir ese aplazamiento y Hacienda no es partidaria de dar segundas y en este caso terceras oportunidades. Por eso digo que ese compromiso no podía incumplirse... Se hablaba que había un embargo, pero no sabíamos a que se debía y que deuda. De una manera u otra no se podía cumplir con el pago a Hacienda, pero parece ser que se ha encontrado a alguien que lo afronte en nombre del Recreativo".

Ahora la realidad es que el club tiene de nuevo las cuentas bloqueadas por un embargo. De ello dijo que "eso lo pide la parte denunciante, a través del juzgado. Que se bloqueen los bienes y se embarguen las cuentas, y el juzgado da ese mandamiento si lo estima conveniente. Eso es lo que posiblemente ha ocurrido. Todo el mundo echábamos nuestras cuentas y pensábamos que con los abonos de esta temporada iba a existir liquidez para afrontar ese pago. Parece que la reclamación de la aseguradora, por valor de 350.000 euros, es la desencadenante de todo. Otro acreedor del que no se sabe nada y que no aparecía en los pliegos de cuentas. Este es el tipo de cuestiones que está frustrando la posibilidad de poder vender el club. Es lógico que un hipotético interesado tenga que estar a salvo de este tipo de acreedores que pueden aparecer de la nada".

En cuanto a una solución para solventar todo esto, Gavilán comentó que "deben ser los tribunales los que decidan si esa aseguradora tiene o no tiene razón. Desconocemos de donde viene, lo mismo ya cuentan con una sentencia en firme y lo que está tratando es que se ejecute. La información brilla por su ausencia, no sabemos lo que ha podido pasar. Lo que está claro es que este bloqueo impide también que se puedan pagar las nóminas. Ya sabemos lo que ocurre cuando la plantilla deportiva sufre retraso en los cobros. No es lo más recomendable".