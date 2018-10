El runrún: Horarios locos en el colegio

Martes, 2 octubre 2018 | Leída 129 veces

CONFIDENCIAL

Parece que el colegio y el calor es un binomio mortal y no se habla de otra cosa desde que arrancó el curso. El mes de septiembre y el principio de octubre viene caluroso en este ‘veroño’ y el debate está abierto por las altas temperaturas que soportan los escolares en sus aulas, que en algunos casos no están bien acondicionadas y en las que se pasa más calor del debido.

En los comentarios de las noticias de huelva24.com habrán podido comprobar tanto la indignación de algunos por esta circunstancia como las acusaciones de excesivo alarmismo, como si nunca hubiera hecho calor y no hubieran salido otros niños adelante en situaciones similares. Es cierto que los niños son los que más hay que proteger y que hay padres más preocupados y más laxos ante sus problemas. Desde luego la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) se encuentra en el primer grupo y reivindica a la Delegación Territorial de Educación de la Junta "más autonomía" para los centros para que puedan fijar, sin necesidad de la autorización de la administración, flexibilidad horaria para evitar las altas temperaturas en los centros escolares. Su presidenta, Leonor Parrales, asegura que hay un 'Protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales' de la Junta de Andalucía y que contempla esta posibilidad, pero los centros deben avisar a la Delegación y ésta autorizar esa modificación. En esta línea, opinan que los días de excesivo calor la dirección pueda determinar el fin de las clases sobre las 12.00 o las 13.00 horas. Si esto saliera adelante, que no digamos que sea injusto, imagínense el dispar horario que podría haber según el centro escolar. El director de cada uno decidiría si hay más o menos calor y si se cumple el horario previsto o se sale una hora antes, a las 12.00 o a las 13.00, algo que también volvería un poco locos a los padres. Habría que conocer el parte meteorológico para prever cuándo podría salir el o niño o la niña, y tendrían que ser informados con tiempo para poder acudir a recogerlos. El lío podría ser mayúsculo. Pero no queda aquí la cosa, porque señalan desde la Federación que ahora es el calor, pero en breve llegará el frío y tampoco están los centros preparados para que no haya contratiempos. ¿Se variará entonces el horario también y se desplazarán los horarios tempraneros para dar clases justo cuando hace más calor al mediodía? Mucho lío puede haber y veremos qué ocurre. Habrá que exigir que todo tenga las mejores condiciones y ser flexibles cuando sea necesario, pero habrá que no perder la perspectiva y tener sentido común para no multiplicar los problemas en lugar de reducirlos.

Para mear y no echar gota. Ya sabemos lo que pensarán de esta imagen muchos de nuestros lectores: que no tenemos más que pasarnos por su barrio para descubrir joyas iguales o mejores que esta del ”arte” de hacer una ciudad cada día un poco más fea. Lo sabemos, pero hemos querido precisamente fijarnos en lo que debería ser un ejemplo para el resto de la capital, esas calles peatonales que incluso tienen su propio dispositivo de recogida de residuos para que los contenedores no afeen el casco histórico. Y es que después de casi un año de la prohibición de depositar basura en horario diurno fuera de los zonas habilitadas, seguimos viendo que no avanzamos en lo que respecta al cumplimiento de las normas. Por muy discutibles que fueran algunos aspectos del nuevo sistema –como la eliminación de muchos puntos de recogida en estas calles del centro para incomodidad de quienes allí viven, especialmente para las personas mayores– resulta inconcebible que un particular pueda llegar a deshacerse de algo como un inodoro de la forma que ven, depositándolo en mitad de la calle, ofreciendo así una estampa surrealista a vecinos y visitantes. Quién sabe; ya puestos, ni siquiera podemos descartar que algún viandante despistado lo tomara por un baño público.

La apuesta de Alexander con Sergi. El polivalente centrocampista argentino Alexander Szymanowski, que cumplirá 30 años la próxima semana, cumple su cuarta temporada en el Leganés y actualmente lleva sin jugar desde el pasado mes de diciembre debido a una grave lesión. En un reportaje en el diario Marca recuerdan alguna de las anécdotas que le han acompañado en los múltiples equipos que ha defendido desde su llegada a España. En el Decano debutó en Segunda División, explotando en la temporada 2012/13, en la que disputó 38 partidos y marcó diez goles. La siguiente también la comenzó en el Recre, pero tras jugar dos partidos el club albiazul, en concreto Pablo Comas, lo traspasó al Brondby danés para hacer caja. "En el Recreativo tenía problemas económicos (y es que al margen de cobrar con retraso, su ficha era de las más bajas de la plantilla e incluso estuvo cerca de marcharse cedido al San Roque de Lepe), por lo que aceptó una apuesta con sus compañeros a que se tiraría con ropa a un río de Huelva. El técnico Sergi Barjuan era uno de los que perdió los 400 euros de dicha apuesta", cuentan.