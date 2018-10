Claudio Clavijo se enrola en el Bicicletas Rodríguez extremeño

huelva24.com

Martes, 2 octubre 2018 | Leída 10 veces

ciclismo

Según ha informado mediante un comunicado su nuevo equipo, el Bicicletas Rodríguez, Claudio Clavijo es natural de Bollullos Par del Condado y nacido el 28/02/1998, por lo que tiene 20 años de edad.

Comenzó a correr a los 7 años de edad cuando “Kinka” el conocido monitor de la escuela ciclista de su pueblo le sugirió que se apuntara, lo hizo y paso su etapa de escuelas junto a los suyos obteniendo importantes resultados.

En el año 2015 llega a junior y su calidad hace que la Fundación Contador se fije en él fichándolo para los dos años de junior donde también destaco consiguiendo grandes resultados.

Vuelve a fichar por la Fundación Contador ya en el año 2017 con el equipo elite y sub 23, pero una lesión le dejo todo el año sin competir volviendo a la competición en la temporada 2018 en la filas del equipo cántabro Gomur, donde ha ido cogiendo ritmo de competición y adaptándose a la categoría elite y sub 23 en la que todavía no había corrido, consiguiendo a final de temporada verse muy cerca de los hombres importantes.

Claudio Clavijo se define a sí mismo como un corredor capaz de pasar bien la montaña y ser rápido, con opciones en llegadas al sprint. Le gustan las carreras con pendientes duras y explosivas y los pequeños puertos.

"En el equipo consideramos que es un buen refuerzo, creemos que es un corredor experimentado al que le faltan días de competición y encaja perfectamente con la filosofía del club, joven, valiente, buen compañero y con calidad, compartiendo valores con el equipo. Esperamos su pronta adaptación a nuestro equipo y como él nos ha manifestado 'esperamos seguir creciendo juntos'", señala.