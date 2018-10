Cientos de personas salen a la calle para exigir pensiones dignas

huelva24.com

Lunes, 1 octubre 2018

En la concentración de este lunes en la capital

Las centrales sindicales convocantes, junto a la Plataforma Onubense en defensa de las Pensiones Públicas y las Federaciones de Asociaciones de Vecinos y Vecinas Tartesos y Saltés han declarado que “necesitamos que se tomen medidas para salir de la crisis que sean las idóneas y que no afecten de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la sociedad y dentro de ellade forma intensa a las personas mayores”.



Para las centrales sindicales, la reforma laboral ha sido nefasta para el sistema público de pensiones “vemos como se incrementan las pensiones de manera irrisoria, a la vez que suben elementos esenciales de consumo de forma desorbitada, lo que supone un recorte a personas más vulnerables, por ello esperamos que los anuncios hechos por el Gobierno socialista se hagan realidad.



Se habla mucho del envejecimiento activo pero la realidad es que no se cumple, “cuando las administraciones públicas tienen la obligación de buscar los recursos necesarios para ello. Pues hay que reconocer el papel activo en la esfera económica que realizan las personas mayores, no sólo de ayuda económica a sus familias o como personas consumidoras activas, sino en cuidados de familiares, nietos y nietas” Indican las personas pensionistas. Los estudios indican que más de un tercio de las personas mayores cuidan de sus nietos o nietas, la mitad lo hacen todos los días, lo que no sólo tendría una traducción económica directa, sino que también facilita que otros miembros de sus familias puedan desarrollar actividades laborales.



Para las centrales sindicales “los partidos políticos tienen que preocuparse de mejorar significativamente los ingresos del Sistema Público de Pensiones y en garantizar su viabilidad financiera y el permanente mantenimiento del poder adquisitivo de las personas pensionistas, además hace falta una política económica que promueva un crecimiento inclusivo (con más empleo estable y salarios que participen en la prosperidad de las empresas), lo que aumentaría de manera sostenida los ingresos del sistema”.



Para las personas convocantes “habría que incrementar las cotizaciones, destopar las bases máximas de cotización manteniendo la contributividad, hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, financiar los gastos de gestión de la Seguridad Social con el presupuesto del Estado, aumentar la aportación de los impuestos al presupuesto de la Seguridad Social, y combatir el fraude fiscal y la economía sumergida”.



“El colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares” declaran.



“Por todo ello hoy día 1 de octubre queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, la derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación orto protésicas, productos dietéticos...) y del actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad”. señalan desde el sindicato Comisiones Obreras.



Hay que potenciar los servicios de salud pública, pues son esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado. Pues la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc.



Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad.



“Ante estas necesidades desde UGT y CCOO, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada, por la reorientación de la política económica y social que se llevó a cabo durante la crisis, pues nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado”.