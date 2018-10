La inauguración de los quirófanos del Hospital Infanta Elena

Lunes, 1 octubre 2018 | Leída 43 veces

Carta al director de la plataforma Huelva por una Sanidad Digna

El camino no ha sido fácil, a su Consejería le cuesta mucho invertir en Huelva, incluso cuando son fondos FEDER (de la Unión Europea) y no presupuesto directo de la Junta de Andalucía. Diez años de proyectos, obras, personal y enfermos desplazados al Hospital Vázquez Díaz ha tardado esta remodelación. Increíble necesitar 10 años para mejorar 6 quirófanos. Para realizar su primera renovación estructural y tecnológica, en 33 años que lleva de andadura el Infanta Elena, cuando en otras provincias, Sevilla sin ir más lejos, se renuevan cada 7 u 8 años. Años y años sufriendo sus deficiencias, sus puertas de madera, la ausencia de pasillo “de limpio”, la necesidad de tener que atravesarlos para ir a la UCI...

Los tres primeros quirófanos mejorados, ya inaugurados por Usted, fueron dotados de los respiradores, la lámparas y las mesas de quirófano del CHARE de Lepe, desmantelándolo y destruyendo toda esperanza de que este fuera en algún momento próximo abierto. Literalmente “desvistiendo un santo para vestir otro", e impidiendo que la apertura de este centro pudiera aliviar las desgraciadas listas de espera en las que nuestra provincia ocupa los puestos de cabeza. Pero claro eso precisa inversión, personal y los dos centros funcionando a pleno rendimiento, en definitiva gasto, algo que no entra en la voluntad de esa Consejería.

Si los recursos han sido escasos y tardíos, la disponibilidad de personal es otro grave problema que arrastra el Hospital Infanta Elena desde el inicio de la Fusión Hospitalaria, y si no se aumenta la plantilla, algunos de esos quirófanos difícilmente entrarán en funcionamiento. ¿Cómo van a poder hacerlo si no se cubren las jubilaciones, ni muchísimo menos las bajas laborales, ni las vacaciones de los anestesistas del Infanta y de toda la provincia?

Es cierto que faltan anestesistas en general y que se habla de la necesidad de aumentar el numero de plazas MIR de esta especialidad. Pero esta no es la solución o al menos es claro que no lo será, si no se acompaña de otras medidas.

Andalucía es la CCAA que menos especialistas tiene por habitante, prácticamente en todas las especialidades y eso es debido a sus peores salarios, contratos y condiciones laborales y dentro de nuestra Comunidad, Huelva, donde no hay ni facultad de medicina, ni se forman, con los servicios infradimensionados y unas jornadas que se acercan mucho a la situación de explotación e impiden la conciliación laboral y familiar, la más deficitaria de Andalucía. EN TODAS LAS ESPECIALIDADES. Por lo que deben dejar de cubrir el expediente a base de fondos Europeos, INVERTIR NUESTROS IMPUESTOS y cambiar esta política o seguiremos perdiendo profesionales, por la migración a otras CCAA, a otros países o a la sanidad privada (aunque sus directivos lo nieguen como D. Antonio Castro Director Gerente del H. Virgen Macarena este fin de semana).

La pésima gestión de la Junta, con continuas políticas de ahorro, nula inversión en la construcción de Hospitales y Centros de Salud en nuestra provincia, a pesar de que el 80% de ese gasto ha corrido a cargo de Europa (el último Centro de salud abierto es del año 2006 y hospital es el HJRJ que ahora celebra sus 25 años), maltratando continuamente a los médicos especialistas, y a todo el personal en general, con contratos y retribuciones al 75%, sin convocatorias de oposiciones para la estabilización del personal, sin concursos de traslados previos, está acabando con la sanidad pública onubense, algo que sufren los pacientes en su salud y en su esperanza de vida (Huelva es la provincia con la menor esperanza de vida al nacer de España).

Muchas cosas tienen que cambiar. El hecho de inaugurar unos quirófanos, dotados o no y sin personal para su funcionamiento, no resuelve nada a los ciudadanos aunque a ustedes los políticos les sirve de propaganda y precampaña electoral.

Julia Paloma Hergueta Sánchez, Presidenta de Huelva por una Sanidad Digna