Krypteia Capital no tira la toalla: "No abandonamos la idea de ser propietarios del Recre"

Redacción

Lunes, 1 octubre 2018 | Leída 51 veces

fútbol > recreativo

Siguen en el tablero y se ven con opciones. Óscar Romero, de Krypteia Capital, destacó en Ibiza en declaraciones a Antena Huelva Radio recogidas por el portal albiazules.es, que "no abandonamos la idea de ser propietarios del Recre. En principio estamos en una fase de 'stand by', pero nuestro interés sigue siendo el mismo que cuando nos presentamos en el mes de mayo".

En cuanto a la posibilidad de aspirar a un procedimiento negociado, no dudó en decir que "es cierto que hay alguna línea abierta, pero muy de 'stand by'. Primero que se cierre el segundo pliego y que se comunique formalmente a nuestra parte que la venta está desierta y que hemos sido descartados. Y si nosotros u otros aspirantes o inversores están interesados en el Recreativo, seguro que la propiedad o el club darán los pasos que tienen que dar".

Romero también explicó que "aún no nos han comunicado las razones por la que no aceptan nuestra oferta. Hasta que no tengamos el expediente y podamos valorar las razones, no podemos tomar valoraciones al respecto. Si es por la clausula de activos, estoy muy tranquilo y satisfecho de cómo ha ido la evolución del pliego".

El pago de los 110.000 euros del segundo plazo a Hacienda

Finalizó el plazo que existía para acometer el segundo semestral a Hacienda. En torno a los 110.000 euros que desde el club decano han tenido que acometer, aunque no exista confirmación oficial. Se trata de un compromiso ineludible y primordial que el club debe realizar, ya que no fallar ante la AEAT es vital para la supervivencia del club.

Desde el consejo de administración, y como también informa el portal albiazules.es, se viene manifestando el compromiso por dotar el club de una normalidad, siempre dentro de la dificultad que rodea al club. Es por ello que no se espera que haya existido problemas para afrontar este compromiso.