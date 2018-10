Cara para Gonzalo Vicente y cruz para Carlos Leandro en el Campeonato de España de Profesionales

Mario Asensio

La localidad de Calatayud (Zaragoza) acogió hasta este domingo el Campeonato de España de Profesionales, donde hubo dos onubenses, que fueron la cara y la cruz. Gonzalo Vicente acabó en el puesto 31 y Carlos Leandro no pasó el corte tras dos jornadas.





Gonzalo Vicente viene de jugar cinco semanas seguidas. Primero disputó dos torneos del Severiano PGA Tour en Lisboa y Santander, donde acabó entre los diez primeros en ambos. Posteriormente fue séptimo en el Campeonato de España de la PGA y en Austria jugó un torneo de la Escuela del European Tour, donde fue el mejor español con -6 en el total. “Me quedé a dos puestos de pasar”, indicó a huelva24.com.

En el Campeonato de España de Profesionales iba quinto y “el último día no jugué bien y bajé hasta el 31”. No obstante, se mostró satisfecho e indicó que el balance de estas semanas ha sido “muy bueno, haciendo casi todas las vueltas bajo par y con mucha consistencia, lo cual me ha servido para estar entre los 15 mejores españoles del circuito y acceder directamente a la final ,que se disputa en Castellón en el campo de Sergio García del 4 al 8 de noviembre”.

“Esta consistencia me ha llevado a conseguir un patrocinio muy importante para afrontar el año que viene una temporada muy completa jugando el Alps tour completo por toda Europa", expuso el lepero residente en Madrid, que también jugará la escuela del Asian Tour en Bangkok (Tailandia) en diciembre, además de todos los torneos nacionales y regionales.

Nuevo patrocinador

Explicó que todo es “gracias al patrocinio de Emerald Golf Tour, dedicado a la organización de torneos Amateurs en los mejores campos y con una atención al jugador como si estuviera disputando un torneo del European Tour”. Detalló que “mi impresión es que asistí a uno de ellos y nunca he visto más profesionalidad y todo cuidado al detalle en la organización de un evento amateur, simplemente alucinante”.

Desde ya se ha marcado “un trabajo de muchas horas diarias de preparación técnica”, de la mano de Ignacio Garrido , trabajo con el coach mental de Jon Rham, Joseba del Carmen y toda la preparación física, nutrición y fisioterapia por parte del Equipo de Skal. “Me queda un reto muy bonito por delante”, subrayó.

Paso atrás de Leandro

Por su parte Carlos Leandro, que venía de una lesión, no pudo pasar el corte al acabar en el puesto 73. “El primer día se noto el mes que estuve parado y fallé varios golpes ‘fáciles’ y eso afectó mucho al resultado”. En el segundo día jugó “bastante mejor, pegándole a la bola bastante bien y lo único que no me entraron putts”.

Su lesión no sólo perjudicó su campeonato de España, sino que también le ha obligado a no disputar la Escuela del Tour Europeo. “La lesión me destrozó el calendario, porque me perdí cuatro torneos. Es ahora a principio de mes y no estoy preparado. Antes de la lesión sí me veía bastante preparado”.