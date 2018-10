Toledo: "Hay que darle muchísimo valor y mérito a este punto contra el Levante"

huelva24.com

Antonio Toledo, el técnico del Sporting Huelva, valoraba positivamente el empate logrado ante el Levante. "Nos hemos enfrentado a un equipo que ha hecho una plantilla para competir por el título. Ha hecho un desembolso fuerte durante este verano y es de los mejores equipos que he visto pasar por aquí por La Orden desde hace tiempo. Así que creo que tiene mucho mérito el esfuerzo que han hecho las jugadoras para lograr este punto pese a lo limitados que estábamos con las bajas que teníamos. Hay que darle bastante valor a este empate. Aunque siempre quieres ganar, si analizas el partido el punto es justo y valiosísimo", decía.

En su análisis del encuentro, añadía que "el partido ha sido intensísimo a pesar del calor tan tremendo que todavía está haciendo en Huelva. Ha salido en encuentro muy bonito, con mucho ritmo y en el que no ha habido ni un segundo de parón. Ha habido muchos balones al poste y al larguero y con los dos equipos buscando el triunfo. Regalamos la acción del gol, pero viendo el cómputo global de las ocasiones el empate es lo más justo".

Sobre lo que se lleva disputado de temporada, el preparador del equipo onubense argumentaba que "lo que fue una pena fue lo de Sevilla, ya que merecimos ganar ampliamente y ahora tendríamos cinco puntos en la clasificación y estaríamos en una posición magnífica después de haber recibido en casa a dos de los grandes. Por eso hoy queríamos amarrar al final el punto para que no nos sucediera lo del otro día en Sevilla. Por ahora estamos compitiendo bien y estoy tranquila con el rendimiento del equipo".

Por último, sobre los contratiempos en su plantilla Toledo explicaba que "creo que Flor no podrá jugar en Argentina, pero tendrá que ir para las inspecciones. El 'virus FIFA' nos lastra mucho y ahora se nos van cinco jugadoras esta semana. Lo que me preocupa es recuperar a jugadoras, porque algunas fisicamente no están en su mejor momento como Bárbara, Anita y Vera y han tenido que jugar ante el Levante, además de que Meryem fue baja de última hora".