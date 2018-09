Pinchando en la fiesta ibicenca (1-0)

socio 1598

“ Mucho me temo que otro año mas tendremos mas de lo mismo!! Me gustaria haber jugado al futbol a nivel profesional alguna vez en mi vida para poder responderme algunas preguntas que me hago a mi mismo, como por ejemplo ¿porque los jugadores no juegan todo el partido con la intensidad, velocidad y ganas que emplean despues de encajar el gol?¿Hay que esperar a que te metan un gol para ir a por el partido?¿Es que nos vale empatar todos los partidos para ascender a segunda?¿Porque el entrenador no pone a un equipo mas ofensivo hasta la mitad de la segunda parte? Para mi opinion por lo visto hoy, ...Traore me sobra, cada vez que tiene la pelota da la sensacion de que la va a perder, mucha inseguridad. Iago Diaz debe ser titular indiscutible. Caye Quintana y Quiles hoy desaparecidos, no se puede jugar de mentira como si fueran estrellitas cuando no han empatao con nadie. En fin... mas de lo mismo!!!! „