"El objetivo es hacer una natación acorde al nivel que consiga alcanzar en estos tres meses, rodar en bici como creo que puedo hacerlo y correr muy rápido", detalló el deportista onubense, que por encima de todo se plantea intentar "disfrutar". "El objetivo es hacer una natación acorde al nivel que consiga alcanzar en estos tres meses,

Por su nivel inferior en natación, consideró que tiene que competir "con otra mentalidad", pues no tiene "presión". En este sentido indicó que "la natación no me va a dejar disputar, así que no queda otra que apretar bien el culo en la bici y corriendo para hacer el tiempo que tengo en mi cabeza".

Martín sabe lo que es ganar duatlones de media y larga distancia y también triatlones como el Desafío Doñana, que recientemente ha conquistado por tercera vez, pero se adentra en un terreno nunca explorado.