El runrún: ¡Ojo! Cajero embargado

Viernes, 28 septiembre 2018 | Leída 11 veces

confidencial

Lo cierto es que el bufete en cuestión -Osuna abogados- no ha desvelado de que entidad bancaria se trata, pero sí ha explicado que la misma ha sido condenada por la Audiencia Provincial al pago de las costas procesales tras un juicio que ha perdido y que, pese a que la decisión ya es firme, el abono no se ha hecho. Total, que ni cortos ni perezosos en el bufete han pensado que, si en algún sitio hay dinero, ¿es en los cajeros automáticos, no? Por lo que solicita su embargo para poderse cobrar la deuda. Deuda que 'apenas' asciende a 2.337 euros, por lo que bueno, tampoco creemos que de producirse el embargo los clientes se vayan a ver afectados o vayan a encontrar los cajeros 'tiritando', porque teniendo en cuenta la cantidad -para una entidad bancaria, ojo, que no un ciudadano de a pie-, la negativa al pago parece más una cuestión de orgullo que de verdadera incapacidad. ¿Qué son 2.300 eurillos para un banco? Pues eso.

Huelva-Teruel, hermanamiento ferroviario. Vaya por delante que en cierto asuntos el mal de muchos no debería ser consuelo de tontos, sobre todo si los tontos somos los onubenses. Dicho esto y después de asistir a un verano plagado de incidencias en el servicio ferroviario que conecta la Huelva con el resto España (hace tiempo que perdimos la cuenta), no queríamos dejar de traer a esta sección la demostración de que no estamos solos en este viejo maltrato al que Fomento somete a los territorios de segunda. En este caso vamos a referirnos a otro ejemplo paradigmático de esa España invisible para las administraciones, un lugar donde incluso han hecho de ese ostracismo al que parecen haber sido condenados todo un eslogan publicitario: “Teruel existe”. Efectivamente, como vamos a ver, los turolenses también tienen lo suyo y si un onubense les mostrara la penosa línea férrea que nos conecta con la capital de Andalucía a una velocidad media que no supera los 90 km/h, probablemente esbocen una sonrisa antes de enseñarnos el vídeo que aquí les traemos.

En él se puede ver cómo un tren que circula por esta provincia es incapaz de adelantar a un tractor que circula por un camino paralelo al trazado ferroviario, debido a las restricciones de velocidad provocadas por el mal estado de la vía. ¿Les suena, verdad? Está claro que en todos sitios cuecen habas, y que mal harían provincias desheredadas como la soriana o la onubense en discutir cuál es la más desgraciada. Mucho mejor, sin duda, dedicar ese esfuerzo a exigir a los políticos un trato más justo para ambas.

El absurdo caso de Ismael Benktib. Está claro que el Recre es un club bastante peculiar y que a veces no hace bien las cosas con diversos futbolistas. Y la cosa viene de lejos en el tiempo, así que no es cuestión de tirarle los trastos a una u otra directiva porque casi todas tienen cosas por las que callar. Ahí están en la hemeroteca surrealistas casos que acabaron en los tribunales como los de Ersen Martin o Sebastián Nayar. O jugadores que vinieron al Recre para entrenar con la plantilla y no perder la forma física, caso de Corrales o José Carlos. O también otros que tras estar varias semanas ejercitándose con el Decano tuvieron que marcharse porque el club tenía los derechos federativos suspendidos, como le ocurrió hace un lustro a Marc Bertrán. Actualmente el Decano tiene dos fichas libres para incorporar a jugadores que están sin equipo y una de ellas quería ocuparla con el polivalente centrocampista hispano-marroquí de 20 años Ismael Benktib, jugador bastante del agrado del cuerpo técnico y de la dirección deportiva. Pero el tema va camino de enquistarse, el futbolista ya lleva casi un mes en Huelva y la lógica apunta a que nunca acabará vistiendo la camiseta del Recre, por lo que a día de hoy lo que está haciendo es cortarle la trayectoria a algún canterano que pudiera ocupar su puesto en los entrenamientos de la primera plantilla albiazul. Benktib no se presentó al acto de conciliación con el Elche, su club de origen, hace dos semanas en tierras alicantinas, aconsejado por sus representantes y abogados. Y serán los tribunales los que dictaminarán, no se sabe cuándo, si es el centrocampista o el equipo ilicitano el que tiene la razón. De momento está parado y sin poder jugar competiciones oficiales. Él asegura que tiene la carta de libertad y el Elche dice que renovó automáticamente el pasado día 30 de junio por tres años su contrato tras consumarse el ascenso a Segunda División. Y si quiere marcharse, o él o el club que lo quiera contratar deben abonar 2,2 millones de euros. Así que por ahora entrena con el Recre para no perder la forma física pero la situación no deja de ser absurda y poco productiva para el Decano.