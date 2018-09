Salmerón: "No vamos a Ibiza con la intención de pasar el rato"

huelva24.com

12.40 h. "No pasa nada por llevar tres jornadas sin ganar, como tampoco podía haber euforia después de haber ganado los dos primeros partidos", indica el técnico del Recre, que no se fía del Ibiza pese a que ha comenzado en la zona baja de la tabla: "Si no ponemos la misma intensidad que ellos no tendremos opciones. Es un equipo que tiene calidad y que nos va a exigir mucho".

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y ha comenzado aludiendo al césped artificial que se encontrará su equipo el domingo a las 12.00 horas en el estadio Can Misses de Ibiza. "Siempre tiene una dificultad añadida obviamente porque creo que es el único campo que vamos a tener de esta superficie de hierba artificial y ya vimos el año pasado lo difícil que fue jugar contra el filial de Las Palmas. Siempre se hace más complicado. Trataremos de hacer un partido competitivo, de ponernos el mono de trabajo y de salir a ganar. Trataremos de adaptarnos a la superficie para no notar esa dificultad lo más mínimo y sacar los tres puntos. Lo importante, y lo único que se le puede exigir a un equipo, es que sea competitivo. El trabajo, la intensidad, la concentración y la actitud un equipo lo debe tener siempre porque si no empieza perdiendo un partido", comentó.

En cuanto al hecho de que el conjunto pitiuso puede estar motivado tras el reciente cambio de entrenador y la llegada al banquillo de Andrés Palop, apuntaba que "siempre la primera semana supone un cambio de motivación y de síntoma. Es un equipo con un gran presupuesto y buenos futbolistas. Sabemos que no va a ser fácil y que le van a meter una gran intensidad aunque no hayan empezado con buenos resultados. Si no ponemos la misma intensidad que ellos no tendremos opciones. Tenemos que hacer un partido con ritmo y fuerte. Tienen un equipo bastante bueno, con un mediocampo con Chavero, que para mí es de los mediocentros con más talento del grupo IV de Segunda B y me gusta mucho. Tiene jugadores como Candela o Grima que también son buenos y es un equipo que tiene calidad en el último pase, también con Riverola, y nos va a exigir mucho".

Seguía analizando Salmerón al Ibiza comentando que "nunca sabemos lo que es favorable o no porque no sabemos lo que va a suceder. Con unas condiciones o con otra sabemos que los partidos no son fáciles y que se decantan por pequeños detalles. Tenemos que ser un equipo rápido, combinativo, dominador en ataque y fuerte. Nosotros vamos a tratar de sacar los tres puntos y no vamos allí con la intención de pasar el rato, sino todo lo contrario, a ponerle mucha competitividad e intensidad. Ellos son un equipo fuerte en los pasillos de banda y nosotros sufrimos mucho en el partido de Murcia, pero no tanto otros días, porque esa vez no trabajamos bien las ayudas defensivas. Hicieron muchos duelos uno contra uno y dejamos muy solos a las laterales".

El preparador del Decano no quería dar demasiadas pistas sobre si realizará muchos cambios o no en su alineación (uno es seguro por la baja por lesión de Fernando Llorente). "En el mediocampo perdemos a dos hombres como son Caballé y Llorente. Iago Díaz ya está con el equipo y al final vamos a ver las soluciones que podemos tener. Hemos trabajado distintas posibilidades para ver qué es lo mejor para el partido y no me importa el jugador que vaya a entrar dependiendo del sistema y con estas bajas importantes, sino que seamos un equipo muy competitivo y que empecemos a ganar los duelos y seamos dominadores en todos los sentidos. Puede haber cambios generales. Obviamente sé los que van a jugar y creo que el equipo debe ser fuerte en todos sentidos y al final el sistema defensivo se puede deteriorar si no empezamos desde arriba a presionar bien", decía.

Por último, Salmerón aseguraba que no hay que estar preocupado por haber encadenado tres jornadas seguidas sin lograr la victoria: "Esto es una manera de saber que puedes ganarle a cualquiera y perder con cualquiera. Con el Cartagena, el Murcia y el UCAM han podido darse todos los resultados. Ya he dicho más veces que pase lo que pase esto no ha hecho má que empezar. Muchas veces vivimos del presente y un análisis de un partido lo llevamos a veces a un análisis general y todavía no se puede hablar de ascenso o descenso. Hay que competir cada semana y cuando queden dos meses veremos la realidad de nuestro objetivo para ver a lo que podemos aspirar. Hay que trabajar bien cada fin de semana para llegar bien a esos dos últimos meses. No pasa nada por llevar tres jornadas sin ganar, como tampoco podía haber euforia después de haber ganado los dos primeros partidos. Vamos teniendo bajas, como todos los equipos, y hay que intentar ir mejorando cada día".