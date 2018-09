Sobre la retirada de Honores Municipales a Queipo De Llano, Haro Lumbreras y Melo Barreto

El mantenimiento de tales distinciones, como hemos venido denunciando durante todo este tiempo ante el propio Ayuntamiento y ante diversas administraciones competentes, estaba incumpliendo gravemente la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA (Ley 2/2017 del 28 de marzo), aprobada por el Parlamento Andaluz a principios del pasado año 2017.

No obstante, queremos expresar nuestra más enérgica protesta ante el lamentable y vergonzoso espectáculo ofrecido en dicho pleno por el equipo de Gobierno y, sobre todo, por su portavoz Sr. Gómez y el alcalde de la Ciudad Sr. Cruz. En dicho pleno municipal y especialmente en las intervenciones del equipo de gobierno, quedó manifiestamente demostrado que dicha iniciativa socialista no obedecía en absoluto a ningún interés en el cumplimiento de la Ley, ni a una voluntad política de recuperación de la memoria histórica y democrática onubense, ni en la idea de Verdad Justicia y Reparación sino, simplemente, cercanas ya las elecciones, a un burdo intento de acallar críticas dando respuesta a las repetidas y numerosas denuncias que nuestro Ayuntamiento ha recibido al respecto por parte de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en las cuales se instaba al Consistorio onubense a informar sobre si dichos personajes seguían ostentando o no dichos reconocimientos concretos. Cabe recordar que, en el último de los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz, incluso llegaba a calificar el comportamiento de nuestro alcalde de “entorpecedor y hostil” respecto a los mismos.

Es por ello que estamos convencidos que, con el ánimo de zanjar dichas protestas, la propuesta del equipo de gobierno al resto de grupos políticos se ha limitado sólo y exclusivamente a los títulos por los que precisamente preguntaba la oficina del Defensor, obviando el resto de honores y resto de personas que todavía al día de hoy siguen y van a seguir manteniendo el reconocimiento de nuestro Ayuntamiento y, por ende, de la Ciudad de Huelva. Consideramos inaceptable, una falta de respeto a las miles de víctimas de este sanguinario personaje y especialmente ridículo, por ejemplo, haber revocado el título de “hijo adoptivo” al general golpista Queipo de Llano, darse golpes de pecho por ello en el salón de plenos y sin embargo, mantenerle la “Medalla de Honor de la Ciudad de Huelva” que le fue concedida por la Comisión Gestora Municipal el 29 de julio de 1938. Una prueba clara de que lo visto y oído en el pleno de ayer, ha sido fruto más de la improvisación y la propaganda que de una voluntad política seria, clara y coherente de cumplir con la Ley. Una clara incoherencia de nuestro alcalde, y una auténtica vergüenza para nuestro Ayuntamiento y sobre todo, para un grupo municipal y un partido político que se sigue autodefiniendo como “socialista” mientras honra a los verdugos que asesinaron a miles de personas por el simple hecho de hacer lo propio, definirse como tales.