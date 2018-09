El runrún: La ‘venganza’ de ‘La vida Moderna’

Jueves, 27 septiembre 2018 | Leída 90 veces

Confidencial

No venimos a decir que se haya vuelto a recrudecer la ‘guerra’, que unos entendieron como humorística y otros como ofensiva. Cada uno tendrá sus impresiones. Lo cierto es que tras las ‘lindezas’ que soltaron Quequé, Broncano e Ignatius, muchos se indignaron y en las redes sociales hicieron patente su quejas. La cosa se fue un poco de las manos porque se llegó a arremeter contra los compañeros en Huelva de la Cadena SER y varios anunciantes retiraron su colaboración. Desde el plano político también hubo respuesta y tanto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial, firmaron juntos un escrito en defensa de Huelva. Tras tanto cruce de comentario los que iniciaron el juego para unos y la ofensa para otros se retractaron a su manera y ahí quedó la cosa. Ahora que ha empezado una nueva temporada del programa se ha vuelto a hacer referencia al tema y ponemos el vídeo para quien quiera verlo y oírlo sin más. A partir del minuto 15 se recuerda que “Huelva, la capital más bella de Europa de Huelva”, de donde salió Colón (o “huyó de Huelva por fea y por eso descubrió América”, dicen), todo lo acontecido hace unos meses. Los presentadores apuntaron que se han metido siempre con otras ciudades como Murcia, Jaén, las canarias, Salamanca, etc, ciudades que también son en algunos casos las suyas de origen, y nadie se enfadó, salvo los onubenses. En esta temporada decían apostar por “la concordia” y Ququé reconoció que “lo pasó mal” con esta historia porque “insinuamos que la ciudad era fea”. “Ves en tus redes sociales ojalá te mueras”, rememoró como una de las consecuencias de esa semana. Es por ello que expresaron que “ojalá vayamos a Huelva a actuar y a hacer un show”. Lo que parece que no les gustó mucho entonces es que entraran en liza los políticos, en este caso Cruz y Caraballo, que recordaron que “aprovecharon esto para sacar votos”, algo que calificaron como “populismo rastrero feo”. Quequé leyó un tuit de entonces de Caraballo mostrando su rechazo a las “afirmaciones vertidas” contra Huelva y aprovechó para hilar eso con la actualidad y señalar leyendo un titular de prensa “imputan por corrupción a Ignacio Caraballo”. Sin profundizar ni explicar de qué va la imputación, el humorista se puso a celebrarlo y no se le ocurrió otra cosa que tirarse encima del público, como una estrella de rock en pleno concierto, en repetidas ocasiones. “No tengo más que decir hasta aquí mi sección”, sentenció Quequé como fin a su 'venganza'. La ‘puyita’ quedó ahí y no sabemos si será el inicio de una nueva ola de referencias mutuas. De momento que sepamos hay silencio. Veremos si sigue esta ‘idílica’ relación entre el programa y Huelva. ¿Quién reirá el último?

‘Primarkmanía’ desbordada. ¿Se quedará el Primark del Holea desierto en los próximos días? ¿Ha perdido mucho público la tienda del centro comercial onubense? Pues, a tenor de las imágenes que pudieron verse este miércoles de la inauguración del establecimiento instalado en el nuevo centro comercial Torre Sevilla, parece que sí. Pero no se crean que el Primark onubense no fue protagonista también ante la estampa de esas colas kilométricas; al contrario, fueron muchas las personas –y los tuiteros- que se acordaron de él, poniendo de manifiesto que muchos de los que guardaban el turno llegarían antes a la tienda de Huelva. Y ojo, porque no era una exageración: visto lo visto, en muchos casos hubiese sido así, teniendo en cuenta que el Primark de Huelva está a menos de una hora. ¿Era necesario otro tan cerca? ¿Da para tanto la ‘Primarkmanía’? Lo iremos comprobando en las próximas semanas, en función de lo que disminuyan las habituales colas del de aquí. Que, afortunadamente –al menos, para los compradores- distan mucho de las que se vieron en Sevilla.

Mara Barros, ¿rubia o morena? Mucho ha llovido ya, alrededor de 16 años, desde que Mara Barros se dio a conocer en el reality de Telecinco 'Popstars'. A partir de ahí, el ascenso de la onubense fue meteórica y principalmente se dio a conocer a nivel nacional e internacional cuando hace nueve años se convirtió en una de las coristas de Joaquín Sabina. Pero mucho antes de eso, hace ya 15 años, lanzó al mercado su primer disco en solitario, que llevó por título 'Dímelo tú'. Actualmente, y tras acabar el pasado verano la gira con el 'Flaco de Úbeda' y hacer también algunas colaboraciones con gente como los isleños Antílopez, Mara Barros ha vuelto y ya está dispuesta para volver a lanzarse a la carretera presentando sus canciones del álbum 'Motivos personales', que le llevará en un ajetreado mes de octubre a ciudades como Córdoba, Madrid, Cartagena, Valencia u Hospitalet de Llobregat. Este jueves la onubense ha cumplido 38 años y en las redes sociales recordaba que hace ya más de una década se cambió de color de pelo por un tiempo, de morena a rubia. Ahora les plantea a sus fans que le recomienden qué 'look' es más aconsejable toda vez que le apetece volver a pasar en estos días por la peluquería. Mara Barros, genia y figura.