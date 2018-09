Pepe Vázquez: "El Recreativo está mejorando en muchas cosas que no se ven"

huelva24.com



Pepe Vázquez, entrenador del Juvenil A del Recreativo de Huelva, intervino en el espacio que Ser Deportivos Huelva le dedica a la cantera de la mano de Jesús Manzano, responsable de Recrecantera.es. El preparador onubense destacó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "el calendario lo ha querido así y nos ha tocado enfrentarnos en los primeros partidos con equipos muy fuertes. Equipos que juegan la liga entre ellos y cómo podemos ver todas las semanas, hay cuatro o cinco equipos que golean al resto. Mi preocupación como entrenador y como parte del cuerpo técnico era el estado anímico de mis jugadores, que son chavales jóvenes que dejan de confiar en nuestro trabajo y demás. Pero este partido ante el Tomares era muy importante, más que nada por el tema anímico. Tenemos que ir paso a paso, mejorando cosas y es cierto que el Tomares entraba dentro de nuestros pronósticos, como equipo de nuestra liga. Lo dimos todo y por nuestro estado anímico era un partido importante".

De su estancia en el club albiazul indicó que "me siento muy bien. He dado con un grupo de jugadores que sabemos cómo están hoy en día las canteras, tanto por el ámbito del jugador como el ámbito familiar y de entorno. La primera alegría que me llevé a mi llegada al Recre es el grupo humano que hay, tanto por los padres por su defensa del trabajo en equipo, sabiendo tener su sitio y sobre todo los jugadores. Para mí es muy importante la educación deportiva. Estamos hablando de la División de Honor, un equipo que está a un paso de ser profesionales en la mayoría de los casos. Es un momento de inculcar valores, la educación deportiva y, como le digo a ellos, lo que no es negociable es la actitud. Les tengo que dar un diez, lo dan todo y son esponjas, cualquier cosa que les planteo la mejoran. En lo personal estoy agradecido por la oportunidad. Yo formé parte del cuerpo técnico hace unos años en el juvenil de Liga Nacional, lo disfrutamos mucho, pero ahora es División de Honor, la Primera División de los juveniles. Hemos hecho un cuerpo técnico espectacular. Hay que destacar que el Recreativo está mejorando en muchas cosas que no se ven, como una coordinación de la preparación física, una coordinación de entrenadores de porteros.. Muy contento de formar parte de este nuevo proyecto que se está marcando en la cantera de nuestro Decano".

No dudó en asegurar que "mi objetivo personal es intentar que el mayor número de futbolistas crezcan, y que de aquí a un futuro puedan vestir la camiseta de nuestro primer equipo. Quitando esto, ojalá vivamos una temporada en la que no tengamos que sufrir como en los últimos años. Y que el espectador vea que el equipo lucha y pelea".