El alcalde confirma que el Ayuntamiento también patrocinará con una cantidad económica al Recre "para que proyecte la marca de Huelva"

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha vuelto a hablar de la opción de la venta negociada del Recre esta mañana en la presentación de la Feria de la Tapa que va a celebrarse en la capital onubense. "Ya dije hace unos días que hay una posibilidad, que es la del procedimiento negociado y que no se deja de trabajar en ningún sentido. El último concurso resultó fallido y se dijo que no se repetiría a tontas y a locas, pero seguimos atendiendo todas las peticiones que tenemos a la hora de articular un proyecto serio para el Recreativo de Huelva sin desatender la realidad. Pero ya comentamos que el Recre no está huérfano y tiene un consejo que le está dando estabilidad y ha provocado que tengamos ilusión en el proyecto deportivo", comentaba.

Y quería dejar claro el primer edil de la capital onubense que "hay una confusión sobre lo que es el procedimiento negociado. No es una venta directa, no es sentarse con alguien, negociar las condiciones entre dos y venderlo. Además, el Ayuntamiento tiene que recuperar el dinero que ha puesto, bien por la vía de responsabilidad de derivación, bien por vía de pagos por terceros con Hacienda. A partir de ahí se pueden definir las condiciones, pero hay que publicarlo, se pueden presentar más empresas, puede presentarse el que quiera y hay que ver quien lo hace más a la alza. En definitiva, el procedimiento es garantista, abierto y se ofrece a todos en igualdad de condiciones, así que no es una venta directa".

La Diputación de Huelva le va a aportar este año 50.000 euros al Decano. Cuestionado el alcalde sobre si el Ayuntamiento también va a inyectar dinero en forma de patrocinio próximamente en el Recre, señalaba que "el Ayuntamiento, en el marco de su estrategia de promoción, turístico y de la gastronomía, desarrollará las campañas y los mecanismos de patrocinio que le correspondan, y el Recre no es una excepción. Creo que es un vehículo muy importante a la hora de promocionar y proyectar la imagen y la marca de Huelva. Los presupuestos los aprobamos inicialmente el 10 de agosto y oficialmente ya por esa fecha también en el mes de septiembre. Por lo tanto, tenemos un dinero disponible para vender la marca de Huelva y en el apartado de patrocinio el Recre puede ser un elemento fundamental. No será el Ayuntamiento quien no reconozca lo que reconocen empresas como Coca Cola, Cruzcampo, la Diputación, empresas de transporte... Así que el Recreativo debe formar parte de esa campaña de promoción de la imagen de Huelva".