CSIF pide que se suspendan las clases a las doce de la mañana en los días de más calor

27 septiembre 2018

El 70% de los centros no dispone de climatización

El sindicato CSIF ha reclamado a la Delegación Provincial de Educación que adopte medidas extraordinarias para afrontar las altas temperaturas que se están registrando en las aulas en estas primeras semanas de curso escolar, entre las que encuentra la interrupción de las clases a las doce de la mañana aquellos días en los que la previsión de temperaturas supere los niveles normales para la actividad escolar.

Según estimaciones de la central sindical casi el 70% de los centros no dispone de climatización en las clases, al mismo tiempo que sólo un 3% tiene instalados estos equipos en todas las aulas. Es por ello que más del 90% de los docentes consultados por CSIF ha afirmado que en su centro no existe una climatización adecuada para hacer frente a las altas temperaturas.

En base a esta situación, CSIF insta a la Delegación Provincial de Educación a que tome medidas urgentes en los centros que no cuentan con aire acondicionado en sus aulas “a fin de salvaguardar unas condiciones adecuadas para la docencia y la integridad física del alumnado y del profesorado, evitando más episodios de desmayos, mareos y lipotimias que ya se han producido en algunos centros de la provincia”.

El sindicato pide que, al igual que ocurre cuando se producen inclemencias meteorológicas relacionadas con el frío, se activen protocolos de emergencia que adapten los periodos docentes a las horas de menos temperatura, además de que se contemple la suspensión de las clases a partir de las 12 de la mañana en los días de más calor. CSIF señala que las previsiones meteorológicas para los próximos días en Huelva siguen manteniendo las temperaturas elevadas, más de lo normal para esta época del año por lo que se trata de una “actuación urgente”.

CSIF, en vista de esta situación, va a remitir un escrito al delegado territorial de Educación para transmitirle la situación en la que se encuentran miles de docentes y de alumnos en la provincia debido al incremento de las temperaturas en las últimas semanas. Señalan cómo “el proceso de enseñanza y aprendizaje se hace inviable” en las aulas a partir de temperaturas superiores a los 27 grados. “Para nosotros, lo más grave de esta situación es el riesgo al que se están exponiendo los alumnos y los docentes; hablamos de menores de edad, algunos muy pequeños como los dela etapa de Infantil, cuyo cuidado y educación confían las familias a los centros”, agrega.

En este sentido, según CSIF, en el interior de los centros se están registrando “altísimas temperaturas, superando con creces el límite de 27 grados que marca la normativa sobre Prevención de Seguridad y Salud y, por tanto, se pone en serio riesgo tanto al alumnado como a los docentes y al resto del personal”.

La Administración anunció hace un año que estaba estudiando las necesidades de climatización de 480 centros educativos, entonces, la central sindical presentó por escrito un informe detallado de la situación en cada uno de ellos porque la mayoría no dispone de sistema de climatización. Ante la situación actual, CSIF vuelve a exigir a la Administración que, en primer lugar, facilite una relación de los centros de Huelva que no cuentan con sistemas de climatización, “no sólo cifras y estimaciones”, y ha insistido en que “en el plan de actuación global no se deje a la provincia de Huelva en un segundo plano y no se vea afectada una vez más por la dejadez de la Junta priorizando los centros donde se están registrando graves problemas estos días como el CEIP García Lorca y el IES La Orden de la capital o el IES Guadiana de Ayamonte, entre otros muchos”.