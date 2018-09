Los chares de Huelva: hospitales publicitarios, no asistenciales

Jueves, 27 septiembre 2018 | Leída 37 veces

Carta al director de Huelva por una sanidad digna

Siguiendo esta línea, tres CHARES prometió en 2005, HACE 13 AÑOS, a la provincia de Huelva, Doña Mª Jesús Montero, hoy Ministra de Hacienda, en aquel momento Consejera de Salud de la Junta de Andalucía. 26 prometidos en Andalucía y tres en Huelva cuyos proyectos funcionales vieron la luz en 2005 y ¿Cómo estamos? Pues:



- Uno, el de Bollullos, sin siquiera empezar pero bien amortizado propagandísticamente hablando ya que en 5 ocasiones se ha colocado su primera piedra.



- Otro, el de Aracena, cayéndose, destruida parte de su construcción, por el paso y las inclemencias del tiempo. Con una obra paralizada por litigios contra la empresa constructora desde el año 2010.

- Y, el tercero, el de Lepe, el único terminado y dotado HACE YA CASI 3 AÑOS, sin abrir.

SOMOS LA ÚNICA PROVINCIA ANDALUZA SIN NINGUN CHARE FUNCIONANTE. Y ya nos dejamos engañar más por sus excusas. NO TENEMOS CHARES EN HUELVA POR UNA ABSOLUTA FALTA DE VOLUNTAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, que con excusas como el retraso de la decisión judicial o la responsabilidad del Ayuntamiento de Lepe en la construcción de los accesos, tiene cerrado un centro casi 2 años, cuando la realidad es que abrir cualquiera de ellos representa un gasto que no desean asumir y menos cuando pueden culpar a otro de su inoperancia.

La construcción y la dotación de estos hospitales sale muy barata a la Junta, al hacerse financiados en un 75% con Fondos FEDER (es decir de una gasto aproximado de entre 20 y 25 millones la Junta paga entre 4-5 millones.) Un chollo y una propaganda muy efectiva. Pero del gasto que generan en personal y funcionamiento ya si tiene nuestra Consejería que pagarlo y hasta ahí íbamos a llegar.

No abrir el CHARE de Lepe, tiene otros beneficios además del ahorro. Su dotación de mobiliario y aparataje, también subvencionada con fondos Europeos, ha sido repartida por varios centros, para “aprovecharla antes de que sea obsoleta”, y ha servido para más publicidad, que es lo importante, “quedar bien” con Andújar donde ha ido a para el TAC y “colgarse las medallas” de la mejora de los quirófanos y los laboratorios del HIE, que se ha hecho a costa de desmantelar Lepe. ¿La Junta no tiene que dar explicaciones a Europa del uso de su subvenciones? En Junio de 2016 Podemos pidió a la Comisión Europea una auditoría sobre los fondos comunitarios destinados a los CHARES, de cuyo resultado no tenemos noticia.

Este hospital atendería a 92.000 habitantes y evitaría muchísimos desplazamientos de pacientes. Sus obras empezaron en Diciembre de 2007 y su apertura estaba prevista para el año 2010 y 8 años más tarde seguimos sin disponer de ninguno de sus dos posibles accesos:



- Uno, aprovechando el provisional de 1 km que se ha utilizado para su acceso hasta ahora y la entrada de camiones y material durante su construcción. Opción que sería bastante barata y de rápida ejecución, pues requiriría solo la mejora de 1 kilómetro de carretera y que permitiría la apertura del centro mientras se ejecuta la construcción de la segunda opción.



La rotonda y un acceso directo a la autovía, que prometió construir el Ministerio de Fomento con un presupuesto repartido en varios (demasiados para nuestro gusto) años. Por cierto, no se vaya a olvidar, señora Ministra de incluir la partida correspondiente para la carretera en el próximo presupuesto.

Nuestra Asociación no entiende que en otras provincias los accesos y la acometida de servicios como la luz, a los CHARES se hayan hecho financiados por diferentes administraciones: Ayuntamiento (Estepona), Diputación (Cártama) y Junta de Andalucía (La Janda, Ronda), en virtud de diferentes acuerdos suponemos, y esos mismos acuerdos y esa construcción y apertura, no sean posibles en la nuestra.

Si realmente la Junta de Andalucía tuviera voluntad de abrirlos haría todo lo necesario para construirlos urgentemente (Accesos de Lepe y CHARE de Aracena). Los financiaría y, si considera que hay otro responsable (Administración o empresa), la demandaría y le reclamaría judicialmente su responsabilidad, pero DARÍA EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE LA COSTA, YA.

¿Por qué se siguen construyendo y abriendo otros CHARES en otras provincias y ninguno en Huelva?

Julia Paloma Hergueta, portavoz de la plataforma Huelva, por una sanidad digna