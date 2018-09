La Joya no le interesa a nuestro alcalde

Jueves, 27 septiembre 2018 | Leída 18 veces

Carta al Director del Círculo de Patrimonio Cultural

En el pleno de del Ayuntamiento de Huelva de ayer no ha salido adelante la moción presentada por el grupo Participa Huelva sobre la protección del Cabezo de la Joya. Y no lo ha hecho porque se ha rechazado por parte del grupo socialista, el partido popular y los dos concejales no adscritos, junto con la abstención de ciudadanos, no siendo bastante el voto a favor de Mesa de la Ría, Izquierda Unida y Participa Huelva.