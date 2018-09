La propuesta de Participa Huelva de una consulta ciudadana sobre el dinero público hacia el Recre, invalidada por no estar sujeta a ley

huelva24.com

Miércoles, 26 septiembre 2018

19.25 h. La propuesta de Participa Huelva de realizar una consulta ciudadana, de cara a que el pueblo de Huelva evalué si quiere que se siga aportando fondos públicos al Recreativo, no llegó ni siquiera a ser planteable en el pleno de este miércoles en el Ayuntamiento.

Antes de que se pudiera entrar en el debate, el secretario del consistorio dejó claro a los presentes, como recoge el portal albiazules.es, que "hasta ahora la única posibilidad que existía de hacer un referéndum local era la que estaba prevista en la ley 02/2001 de consultas populares de Andalucía. Es una norma que viene a desarrollar lo dispuesto en el artículo 71 de la ley de base de Régimen Local, y que contempla un procedimiento bastante complejo que necesita y precisa de la autorización del gobierno de la nación. Creo recordar que en algún caso se ha intentado hacer uso de esa vía, al amparo de esa ley. Creo que Izquierda Unida lo intento en su día y no prosperó. Sin perjuicio de esta posibilidad, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha promulgado la ley 07/2017 de participación ciudadana, en la que pretende ampararse ahora el concejal Jesús Amador y se publica el 5 de enero de 2018 y que contempla otro tipo de consultas populares, que no exigen la autorización del gobierno de la nación. Pero esta ley no está ahora mismo en vigor porque tiene un periodo 'vacatio legis' de un año, o sea, entra en vigor en enero del año que viene. Y además para su articulación precisa de que los requisitos se regulen en el Reglamento de Participación Ciudadana, que se supone que tiene que adaptar o aprobar el Ayuntamiento. Y para hacer esta adaptación los municipios tienen un plazo de 12 meses a partir de que entre en vigor la ley. Es decir, a contar desde enero del 2019".

Así las cosas, mientras no entre en vigor la ley y no se desarrolle mediante el Reglamento de Participación Ciudadana "no es posible articular este procedimiento. Si sería posible mediante la ley que dije al principio, la ley 02/2001 de consultas populares de Andalucía, pero el procedimiento es más complejo y precisa de la autorización del gobierno".

A pesar de esta circunstancia que invalidaba la moción, se llegó a llevar a votación. Los votos en contra de PSOE, PP, no adscritos y la ausencia de Ciudadanos tumbaron la propuesta, que si contó con el apoyo de Izquierda Unida y Mesa de la Ría, además de los promotores de la idea, Participa Huelva.