Gabriel Cruz: "Un rosario de concursos de venta que lo que haría es entorpecer, enmarañar y arrastrar el nombre del Recre"

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha señalado esta mañana en el pleno municipal que "no pensaba que el punto en el orden del día de hoy del Recreativo en el pleno iba a generar tanto debate. Se dice que se quiere usar el Recreativo para hacer política y yo creo que los que menos hablamos del Recreativo somos nosotros. Yo creo que la cosa ya lleva mucho tiempo para intentar seguir dándole vuelta y para no analizarlo de cara. El Recreativo de Huelva iba a desaparecer y no sé por qué hay que volver a explicarlo otra vez. Iba a desaparecer porque debía lo que debía y no se pagaba lo que había que pagar, así que o se expropiaba o desaparecía, y cuando se expropia se hace con todas las consecuencias. Y parece que estamos reconsiderando todo en cada momento. Se expropia para sacarlo adelante y el dinero puesto por el Ayuntamiento de Huelva volverá a las arcas del Ayuntamiento de Huelva".

Sobre las declaraciones de varios portavoces y de la imposibilidad de que hasta ahora el Decano haya podidok ser vendido, el primer edil de la capital onubense explicaba que "mi puerta está abierta siempre y lo habéis podido comprobar. Yo he dicho que las acciones del Recreativo de Huelva claro que se venderán y no voy a entrar en un rosario de concursos de venta que lo que hacen es entorpecer, enmarañar y arrastrar el nombre del Recreativo de Huelva. Porque para que haya una venta tiene que haber una oferta, pero también una aceptación de la oferta. Y lo decía el señor Pedro Jiménez: por mucho que uno quiera, si no viene nadie es difícil venderlo. No se pueden repetir los mismos concursos porque los resultados están ahí. Y le diría al señor Rafael Gavilán que para mí no son flecos que se adjudique una venta y cuando se les cite en la notaría no acudan a firmar, y que en las mismas condiciones y con las máximas garantías y una información exhaustiva esa misma empresa (Zephir Homes) ni siquiera concurra al concurso de venta".

Y mirando al futuro y las diversas alternativas que se plantean a partir de ahora sobre una venta del Recre, Cruz añadía que "sí que soy partidario de un procedimiento negociado, pero debería ser con todas las garantías y salvaguardando la igualdad de oportunidades y de accesos. Esto no es sentarse con uno, llegar a un acuerdo y te lo vendo. Siempre hay que garantizar la pervivencia del Recreativo de Huelva y definir un marco que hay que cumplir y aceptar sabiendo que el dinero que ha puesto el Ayuntamiento de Huelva luego se va a recuperar. Muchas empresas luego no cumplen o no aceptan. Nosotros queremos vender, pero garantizando al Recreativo y la devolución del dinero al Ayuntamiento, así que tiene que haber quien quiera comprar. La hoja de ruta está meridianamente claro. El Recreativo iba a desaparecer en junio de 2016 estando en Segunda B y hoy sigue compitiendo en esa categoría y está pagando las nóminas de los empleados y de los futbolistas. Y después de dos años en los que no se pudo hacer, ha realizado su campaña de abonos cuando había que hacerla, que es en verano".