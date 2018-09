Pepe Fernández dice que le daría "vergüenza hablar de Zephir" y que duda "de la capacidad de los señores de Krypteia"

huelva24.com

Miércoles, 26 septiembre 2018 | Leída 30 veces

fútbol > recreativo

No hubo dudas, todos los grupos votaron a favor de dar por zanjada la venta del club, al menos por medio de un concurso público, a excepción de Ciudadanos que se abstuvo.

A continuación, y por cortesía del portal albiazules.es, dejamos un resumen de varias de las declaraciones de los representantes de los distintos grupos municipales:

Pepe Fernández (PSOE): "Hay algunas cuestiones que se caen por su propio peso. A mí me daría vergüenza hablar de Zephir, volver a sacar que yo me siento a negociar con ese grupo , cuando nadie de Zephir se ha dirigido a este Ayuntamiento para decirnos que están interesados en iniciar un procedimiento negociado. Claro que el Ayuntamiento quiere vender al Recreativo, pero quiere hacerlo con garantías porque en los tres procedimientos se han incorporado procedimientos de garantías. Sé que esto es difícil de comprender, pero lo que plantea Krypteia no es una cuestión de pasivos sino de activos. La contradicción que demostraron en el pliego no es una cuestión de pasivos ocultos, es una cuestión de valoración de activos. Los pasivos ocultos ya estaban garantizados en el punto 23 del pliego, por lo que no entiendo que estamos hablando con las cuestiones de pasivos ocultos. Krypteia habrá hecho sus números y lo que cuestiona es la valoración de los activos, no de los pasivos. Cuando uno ve el plan de viabilidad y lo ve con detalle, si los señores de Krypteia tuvieran al Recreativo en su poder, este Ayuntamiento no iba a estar desvinculado de la gestión del Recreativo. De hecho en su proyecto de viabilidad recoge unas aportaciones estratosféricas sin haberles consultado ni siquiera a esta corporación. Permítame que duda de la capacidad de estos señores, si al final iban a necesitarnos, como así parece".

María Martín (Ciudadanos): "Nosotros nos abstenemos porque en el pasado mes de julio votamos en contra del pliego. Nosotros creemos que no se reconocieron las deudas reales del Recreativo y además sabíamos que no se vendían todas las acciones, y no se daban garantías de cobrar el dinero puesto mediante avales. El interventor ponía reparos a la venta y ahora vemos que para tumbar la licitación de venta ha sido que no se reconoce realmente la deuda del Recreativo. La empresa que se presentó, como es lógico, se quiere guardar las espaldas de estas nuevas deudas que puedan venir. Nosotros nos preguntamos que sin una auditoria quién va venir a comprar el Recreativo. Creemos lo que dijimos hace un año, el Recreativo debe salir a la venta y debe recuperarse el dinero puesto".

Pilar Miranda (Partido Popular): "Vamos a votar a favor porque es la recomendación y el dictamen de la Mesa de Contratación. Sabemos todos que la empresa licitadora se opuso por medio del punto 4 a lo que era el espíritu y al clausulado que se establecía, por lo que lógicamente hay que votar en contra. Además el informe económico por parte de la liga, por parte del profesional independiente, era negativo. Con lo cual, está claro que hay que votar a favor de que quede desierto el procedimiento. Pero es verdad que ya van tres ventas que no han dado resultado y dos de ellas parecía que si, se han presentado licitadores y al final ha quedado desierto por distintos problemas. La realidad es que estamos de nuevo en otro lío, se nos llama a la oposición pero no se nos da toda la información. Todos debemos unirnos y marcar una hoja de ruta en condiciones, con una gestión eficaz. Nosotros en el Partido Popular siempre vamos a estar a favor del Recre, pero desde la seguridad, la legalidad y de las acciones aceptables. Entendemos que al Recre hay que venderlo, no hay otra opción".

Pedro Jiménez (Izquierda Unida): "Parece que hemos descubierto ahora el riesgo que supone el que el Recreativo no se venda. Se pone ahora sobre la mesa el riesgo que tienen las reclamaciones y la responsabilidad que asumía este Ayuntamiento. Vamos a dejar ya de desmarcarnos cuando aquí se ha levantado la manita para votar a favor de la expropiación. Ya avisamos que el club no se iba a vender de manera inmediata, como se dijo. Se dieron plazos de meses y llevamos años y lo que queda. Ya hemos dicho muchas veces que no va a venir nadie a comprar un club con tanta deuda. Nosotros hemos exigido que los pliegos se hicieron con las máximas garantías posibles para salvaguardar a este Ayuntamiento y por eso siempre hemos votado a favor de la venta. Pero no depende de nuestra voluntad, ojalá, y es que hay muchas dificultades para la venta. Es insostenible que el Ayuntamiento tenga que seguir poniendo dinero en el fútbol con la necesidad que hay de políticas sociales en la ciudad. No podemos seguir manteniendo eternamente esta situación por mucho que todos queremos muchísimo al Recre".