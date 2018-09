Rafael Gavilán insta al alcalde "a sentarse con Zephir y Krypteia para intentar una venta negociada del Recre"

huelva24.com

Rafael Gavilán, el portavoz de Mesa de la Ría, ha señalado esta mañana, durante su intervención en el pleno municipal en relación al futuro institucional del Recre, que "el posicionamiento de nuestro partido es que una vez que se conoció que por tercera vez la venta quedaba frustrada, creo que sería necesario iniciar un nuevo procedimiento de venta, pero en este caso por el cauce de la vía del procedimiento negociado que también contempla la ley. Creo que es una irresponsabilidad dejar aparcada la venta porque nos pueden llegar un rosario de reclamaciones de acreedores y de derivaciones de responsabilidad, como por ejemplo la de una deuda con el exfutbolista Zamora. Me gustaría que el alcalde algún día informara de ella y dijera si es cierta o no. El Ayuntamiento tiene la dualidad de ser propietario y también consejero de la sociedad, así que los administradores tienen responsabilidad y cualquier acreedor puede iniciar acciones contra el propio Ayuntamiento".

"Creo que es nuestra obligación volver a poner en venta las acciones del Recreativo de Huelva. Hasta ahora ha habido dos empresas que han mostrado su interés en hacerse con las acciones del Recreativo, Zephir Homes y Krypteia Capital, y creo que con las dos el alcalde debería tener la obligación de volver a sentarse. Además, sus posicionamientos no son tan distantes y creo que los flecos que en otras ocasiones impidieron venderles el club se pueden salvar en el seno de un procedimiento negociado. Es una operación de mucho riesgo con una empresa que no está auditada y que puede tener vicios ocultos, y es normal que quisieran establecer algún tipo de salvaguarda económica para sus intereses. Eso es lógico y hay que entenderlo. El Recreativo es propiedad del Ayuntamiento, no del señor Cruz, que está jugando con el dinero de los ciudadanos de Huelva porque los acreedores al ir contra el Recreativo nos puede crear una sangría al Ayuntamiento. Y si sale mal el procedimiento de venta negociado, que no le quepa duda que desde Mesa de la Ría plantearíamos otras opciones", añadía Rafael Gavilán.