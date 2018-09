Zambrano ve "positivo" el inicio de liga y no se moja con la posible venta negociada: "Yo no soy el propietario del club"

huelva24.com

Durante la presentación del convenio entre el Recre y la Diputación de Huelva, el presidente del Decano, Manolo Zambrano, ha dado su opinión sobre la posibilidad de que, tras quedar desiertos los tres intentos de venta del club albiazul a través de pliegos de condiciones, ahora el Ayuntamiento trate de llevar a cabo una venta negociada. "Yo no soy el propietario del club. Estamos intentando salvar los obstáculos que tiene el club día a día, semana a semana y mes a mes. Son obstáculos grandes y la verdad es que eso a quien le compete es al propietario, que es toda Huelva porque es el Ayuntamiento. Estoy convencido de que se elegirá la mejor opción y la ayuda del Ayuntamiento ha sido fundamental para que estemos compitiendo ahora. Si en su día dieron el paso muy necesario seguro que ahora también son muy competentes para elegir la mejor opción", decía.

En cuanto a la celebración de una Junta de Accionistas a finales de año, explicaba que "se dijo que posiblemente antes de final de año se aprobarían las auditorías de las temporadas 2014/15 y posiblemente la 2015/16. Siempre salen flecos que vamos salvando día a día y contamos con la ayuda de todos los auditores, que están haciendo un trabajo grandísimo".

También aludía el máximo mandatario albiazul a los dos pagos que tiene que hacer antes de final de año el club: "Gracias a la participación del propietario, que llegó a un acuerdo con Hacienda, que desde afuera parece fácil pero que fue muy complicado, nos lo estábamos jugando de verdad, pues ahora se llegó a un acuerdo singular muy satisfactorio para el club. Son dos pagos semestrales de 109.000 euros. El primero se cumplió sobradamente un mes antes y no me cabe duda de que el próximo pago se va a cumplir también. Y el pago con la Real Federación Andaluza de Fútbol es dentro de tres o cuatro meses y también se hará".

Sobre el inicio de liga del Decano, que ha sumado ocho puntos de 15 posible, Zambrano matizaba que "creo que el balance es positivo. Soy un presidente atípico porque soy de fútbol y el calendario de principio de temporada no era nada fácil. Eran tres rivales que como nosotros han apostado por estar arriba, y también hay que sumar al Badajoz, cuyo objetivo es ascender. Yo tengo la ilusión y el convencimiento de que este equipo va a estar donde se merece. A mí me gusta más que el equipo esté en una zona muy asequible en la que ganando un partido te metes entre los primeros porque así vas más relajado a los campos y te reciben de otra manera. Para mí tampoco es inconveniente no estar siempre dentro de los cuatro primeros".

Por último, habló del retraso ya casi de un mes de llegar desde Nigeria por parte del futbolista Ikwu. "Son problemas burocráticos porque estamos hablando de otros países en los que el tema de despachos y de relaciones de federaciones se mueve de otra manera, pero esperemos que esté aquí lo antes posible", concluyó el presidente.