Lamentable inicio del curso en el I.E.S. Pérez Mercader de Corrales

Miércoles, 26 septiembre 2018 | Leída 39 veces

CARTA AL DIRECTOR

Mucho antes del verano, la empresa adjudicataria responsable de la limpieza en el centro iba a ser reemplazada, principalmente por el incumplimiento reiterativo de las cláusulas del contrato de concesión. Ante tal hecho, decidieron dejar el centro sin una limpieza profunda antes del cierre del curso escolar. Hace una semana, les informan que tendrán una prórroga hasta diciembre con las mismas condiciones. Evidentemente, el centro presenta un nivel de suciedad de vergüenza y “nadie” ha caído en que los alumnos están haciendo los exámenes de septiembre y que el profesorado tiene que preparar las clases... Eso sí, seguimos con las mismas horas de “limpieza” a pesar de duplicar la capacidad inicial del centro. Y ahora, además, hay que limpiar también las aulas prefabricadas en el mismo tiempo. Queremos agradecer desde aquí al señor Juan Carlos Alonso toda esta situación

Pero no acaban aquí las sorpresas... Este año tendremos aulas prefabricadas que solicitamos y nos costó que las concedieran, hasta que se lleve a cabo la ampliación del centro. Nos concedieron la asignación allá por el mes de enero, 900.000 euros. Hasta la fecha, los trabajos se reducen a una simple visita de cortesía al centro. Se ve que no hay prisa, ya que estimaban la ejecución en tres años. Pues tal es el carácter “provisional” de tales aulas, que Delegación NO estima oportuno equiparlas con WIFI, pizarras digitales y ni siquiera electricidad... Del famoso plan de la Junta de Andalucía de climatización de los centros, quedan excluidas las aulas prefabricadas, por lo visto. Servirán para alojar cursos de segundo de bachillerato, luego qué importancia tiene que tres generaciones estudien sin recursos y se presenten a selectividad en pésimas condiciones. Por no hablar de las generaciones que llevamos ya de saturación en el centro con escasez de aulas de laboratorio, tecnología, música...

Pero continúo con las sorpresas... Falta de profesorado. A falta de una semana para el comienzo del curso, aún no están cubiertas todas las plazas. No será por tiempo. Luego sólo faltaría que los alumnos además de no tener recursos tengan que ser autodidactas. Afortunadamente, el día de comienzo del curso, ya solo faltaba un profesor. Menos mal...

Y para terminar, una sorpresa agradable, la ratio de alumnos por clase. Por primera vez, y sin que sirva de precedente, gracias a las aulas nuevas, por fin estamos por debajo de los límites de alumnos por clase.

En fin, otro año más a remar contra corriente, a luchar por los derechos del alumnado, a reclamar lo que nos pertenece, que no es más que lo que la propia Junta establece a boca llena pero que en la realidad se queda en agua de borrajas. En estos días hemos visto a la propia consejera de educación o al propio delegado en Huelva visitando centros sin problemas (que alguno hay), o proclamando novedades o incluso vanagloriándose de la excelencia de la educación en Andalucía. Un ejemplo: el plan de climatización de los centros. Anunciado a bombo y platillo, quedó en una serie de recomendaciones a los centros que, sin dotación económica, no podrán llevar a cabo. Otro ejemplo, un nuevo “plan digital” para dotar a los centros TIC con nueva tecnología. En nuestro caso, de los propios recursos del centro para mantenimiento, con mucho esfuerzo, reciclando equipos y con la colaboración desinteresada del profesorado, se ha podido configurar una aula digna para informática. Y otro ejemplo más, más indignante si cabe. Nosotros, sin ir más lejos, desde hace tres años NO tenemos ni un solo metro cuadrado para la sombra o la lluvia. De hecho, este AMPA lleva trabajando desde hace dos años en recaudar fondos para hacer un porche por nuestra cuenta. El colmo... Se ha convertido en moda usar los presupuestos del instituto para mantenimiento o los fondos del AMPA para suplir las carencias dotacionales y mejoras del centro.

La gran mayoría de AMPA’s de la provincia estarán conmigo en que una cosa es lo que se vende y otra la realidad. Si salieran a la luz los problemas de todos los centros, la ciudadanía se llevaría una gran sorpresa y se quedaría estupefacta ante la negligencia continua y la dejadez de funciones reiterada en el tiempo. Y, al igual que esta junta directiva, se preguntarían ¿en manos de quién estamos? ¿Tan difícil es hacer una buena planificación? ¿Por qué no se adelantan a los acontecimientos y siempre van por detrás? ¿De qué sirve tanta maquinaria funcionarial y tanta burocracia? ¿Verdaderamente les importa la educación o es sólo un trabajo?.Sólo pedimos lo que, por derecho, la propia Junta de Andalucía establece y que se permite el lujo de ignorar.

AMPA El Embarcadero del IES Pérez Mercader