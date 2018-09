La Diputación le aportará al Recre 50.000 euros por lucir el lema 'Que sea de Huelva' en las camisetas y en el autobús del club

huelva24.com

Ignacio Caraballo, el presidente de la Diputación de Huelva, ha señalado en el acto celebrado esta mañana que "en el último año hemos querido darle a la campaña un salto importante. Ya no nos conformábamos con hacer una campaña en la provincia sino que queríamos dar a conocer todos nuestros productos. Desde ferias nacionales e internacionales, estamos haciendo un esfuerzo importante y entendíamos que tendríamos que hacer un despliegue de publicidad importante. Hemos firmado convenios importantes y en estos momentos complicados, y quiero felicitar al presidente porque han cogido al Recreativo en un momento difícil y sin embargo ahora mismo el club está en una situación que no tiene nada que ver con la que tenía hace un año por estas fechas".

"Sabiendo que el Recre es seña de identidad de esta provincia, no habría mejor embajador que el Recre y por eso queríamos poner nuestro granito de arena. Por eso hemos firmado un convenio con ellos, porque no sólo vamos a aparecer en las camisetas sino también en el autobús. Eso ya lo hicimos hace un tiempo, pero esa colaboración se fue apagando porque la anterior junta directiva parece que estaba en otros menesteres y no acudió a la ayuda de la Diputación. Anteriormente le dábamos al club sobre 35.000 euros y después pasó a 10.000 euros, y ahora la cantidad que hemos firmado es 50.000 euros y es una cantidad razonable. Todos nos beneficiamos, el Recre de esta pequeña cantidad y nosotros por la cantidad de espectadores y viajeros que nos van a ver por las carreteres de España y por los espectadores que ven los partidos del Recre en el campo y por la televisión. Es una operación que beneficia al Recre y a todos los productos y empresas de Huelva. Queremos promocionar todos los recursos de la provincia y queremos que la gente venga a nuestros hoteles y disfruten de nuestra costa y de nuestros productos que son únicos", añadía Caraballo explicando los términos del convenio.

Por su parte, Manolo Zambrano, el presidente del Recre, apuntaba que "no nos cabe la menor duda de que estamos en una situación mejor que la que estábamos, aunque también sabemos que sigue siendo difícil porque la herencia adquirida era lo bastante grave como para que ahora todos estemos unidos e intentar salvar con nuestra ilusión y trabajo a esta seña de identidad que es el Recreativo de Huelva. Hemos salido de una situación mucho más comprometida que la actual. Para todos los que componemos esta gran familia del Decano es un motivo de satisfacción rubricar este convenio con la Diputación. Seremos embajadores de la capital y la provincia por toda la geografía española. Estamos agradecidos a la Diputación y el lema que vamos a lucir no puede ser más onubense: 'Que sea de Huelva'. Se ha acertado y es precioso. Estamos orgullosos de que la Diputación nos ayude en estos momentos difíciles. El acuerdo en sí abarca una serie de acciones desde la presencia de la marca 'Que sea de Huelva' en las equipaciones y en el club. Sin la ayuda inestimable de los patrocinadores no podríamos seguir adelante. Es un apoyo enormemente necesario e impagable, desde el más humilde de los abonados hasta nuestra Diputación Provincial".

El máximo mandatario albiazul añadía que "el convenio tiene una duración de un año. Esperamos ascender y así ellos apoyarán más en el futuro. Para nosotros este apoyo es importantísimo y ojalá hubiera 10 ó 15 como ellos. Y aparte del apoyo económico es importante el tema sentimental. Que nos apoye la Diputación, que es la casa de todos, es impresionante".