El runrún: Cultura deja escapar al director del Museo

Tal y como nos confesaba al inicio de su gestión, sabía que su misión estaría plagada de dificultades; principalmente porque debía sacar adelante el museo con una precariedad absoluta de medios, tanto económicos como humanos, que si en muchos casos ha sabido suplir con imaginación, probablemente haya acabado por minar el entusiasmo con el que aterrizó en julio de 2013. Aunque la gota que ha colmado el vaso, lo que le habría colocado en una situación que no estaba dispuesto a tolerar, habría sido la toma de decisiones relacionadas con el museo sin que sus superiores contasen con él. Quienes lo conocen saben que llegó convencido de que había que abrir de par en par las puertas de una institución por entonces alejada del gran público y se las ingenió para organizar mil y una actividades en las que mostrar sus fondos, desconocidos para la mayoría de onubenses, desarrollando él incluso personalmente las tareas de guía con los visitantes debido a la falta de personal. No hay más que echar un vistazo a los comentarios que los lectores de huelva24.com han compartido en la noticia de la renuncia para comprobar que su labor al frente del museo ha dejado huella. Y por eso cuesta entender que los responsables de la Delegación de Cultura se hayan permitido el lujo –o hayan sido tan torpes– de dejarlo escapar sabiendo que no encontrarán fácilmente a un relevo con el mismo nivel de compromiso y preparación.

Al mal tiempo, buena cara. Aunque lo cierto es que la situación de las comunicaciones ferroviarias en la provincia de Huelva es para echarse a llorar, por estos lares somos expertos en hacer guasa de nuestras desgracias y ponerle al tiempo buena cara o, al menos, una sonrisa. Eso es lo que han hecho desde la cuenta de @HuelvaOpina, proponiendo ‘premio’ para el maquinista que logre llegar –o abandonar- sin incidencias nuestra provincia. Lo que pasa es que en este caso el maquinista tenía la cara de Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda y responsable, por tanto, de ciertas infraestructuras. No es el único, ojo, que aquí comparten responsabilidad (o falta de) Ejecutivo andaluz y central, a los que la ciudadanía de Huelva no sabe ya cómo pedirles unas infraestructuras ferroviarias –incluyendo vías, máquinas y frecuencias- dignas. ¿Serán realidad algún día? Mientras tanto, seguiremos alternando protestas con chascarrillos, para que el amargo trago nos sepa un poco mejor.

Carolina Marín, ¿íntima enemiga? Entre el cansancio acumulado por el estrés de la competición, sus múltiples compromisos y la necesidad de tomarse un merecido descanso, el caso es que Carolina Marín no ha podido ser recibida por la afición onubense en su ciudad tras conquistar de manera brillante su tercer Campeonato del Mundo hace ya alrededor de un mes y medio. Las autoridades políticas intentaron hablar con ella y con sus representantes para buscar la fecha adecuada y que pudiera llevarse un baño de masas en el Ayuntamiento de la capital. Pero finalmente no hubo una fecha disponible y, salvo sorpresa, se espera que haya cierto morbo en el recibimiento a Carolina Marín el próximo sábado día 6 de octubre. Y es que nuestra campeona, que no para de ganar torneos prestigiosos (los dos últimos han sido en las dos últimas semanas en la gira asiática por Japón y China), va a descansar esta semana y no va a competir en el Open Internacional de Corea, pero ese 6 de octubre en principio está previsto que debute con la elástica de su nuevo club. Se trata del Club Bádminton Ibiza. Vuelve a defender los colores de un equipo español en la División de Honor después de que lo hiciera hace ya cerca de una década en el IES La Orden. Y precisamente el conjunto adiestrado por Paco Ojeda será ese día el rival del CB Ibiza de Carolina Marín. ¿Dónde se celebrará el encuentro? ¿Habrá pitos y aplausos en los puntos que dispute la onubense, ya que en teoría se está enfrentando al equipo de nuestra tierra? Enemiga íntima por un día.