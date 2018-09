Nazario Luque, el mítico artista del underground, dará una charla en la UHU

huelva24.com

La actividad está organizada por el Fondo UbertoStabile, alojado en la Facultad de Humanidades, en colaboración con el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (CIPHCN) y la Universidad de Huelva.



Nazario es uno de los artistas más destacados de la contracultura española de las últimas décadas. Su carrera transcurre entre Sevilla, de donde es originario, y Barcelona, a donde se traslada en 1972. Allí pone en marcha, junto a Mariscal, Farry y Pepichek, el cómic El Rrollo, edita el fanzine La Piraña Divina, que le causará problemas con la policía, y se hace un hueco en numerosas revistas nacionales e internacionales como It, Frigidaire o GaiPied. Dibuja la portada del primer número de la revista El Víbora, en la que desarrollará la célebre serie “Anarcoma”, que narra las historias de un detective travesti y por la que se hará famoso entre un público amplio. Lou Reed colocará, sin permiso, un dibujo de Nazario como portada de su disco Live: Take no prisoners (1978), lo que ocasionará un pleito que ganará el artista sevillano algunos años después.



Sus obras se caracterizan por un acercamiento irreverente a los tópicos de la cultura andaluza, que se divierte en subvertir, y por un retrato de los bajos fondos barceloneses que explota todas las modalidades del grotesco, como testimonia el volumen La Barcelona de los 70 vista por Nazario y sus amigos.



La transgresión de todos los tabúes y decoros sexuales es también una constante, como prueban su obra La visita, primer cómic abiertamente gay editado en 1975, y Alí Babá y los cuarenta maricones. Se ha interesado también por reescribir historias de mujeres de la literatura y la mitología en Mujeres raras.



La trayectoria de Nazario ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que se encuentra la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que compartió con el recién fallecido Ceesepe en 2011. Su obra ha sido expuesta en ARCO y en antológicas en las principales ciudades españolas, y parte de ella ha sido adquirida por el Centro Reina Sofía y por el Centro Andaluz de Arte Contemporánea (CAAC). Nazario ha publicado sus memorias con los títulos de La vida cotidiana del dibujante underground (2016) y Sevilla y la Casita de las Pirañas (2018).



El Fondo UbertoStabile, constituido por más de diez mil volúmenes ligados a movimientos alternativos de las últimas décadas, atesora algunas de las cabeceras que publicaron los diseños nazarianos, como la mencionada El Víbora, Frigidaire, El Europeo y Primera Línea.