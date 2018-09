Elena Rodríguez rozó el bronce europeo: “Tuvimos mucho viento y fue cuestión de suerte”

Mario Asensio

Martes, 25 septiembre 2018 | Leída 10 veces

Tiro con Arco > Europeo 3D

Elena Rodríguez Prieto finalizó el Campeonato de Europa de tiro con Arco 3D, disciplina en la que fue campeona del mundo en 2015, rozando la medalla de bronce por equipos con España. Perdieron en las semifinales por dos puntos con Italia y en la competición indiviual no estuvo al nivel que esperaba.

“Luchar por una medalla es lo mejor que te puede pasar en un internacional. La ganes o no depende del momento y he llegado dos veces en tres salidas internacionales”, explicó a huelva24.com la arquera onubense, que sobre el cuarto puesto en la competición por equipos comentó que “nos quedamos sólo dos puntos de conseguir el bronce contra las profesionales italianas. Pero el día de las semifinales tuvimos muchísimo viento y condiciones adversas para el tiro, fue un poco cuestión de suerte”.

En lo personal, reconoció que el campeonato no fue “como esperaba. No tengo la sensación de haber tirado mal del todo, pero no han salido los puntos que esperaba. Supongo que el haber ido a dos internacionales tan seguidos me ha pasado factura”. Rodríguez que antes de este Europeo disputó el Mundial de Campo, explicó que “mentalmente estaba agotada y el tiempo que le he dedicado al primero, que no ha sido mucho, me hubiera venido bien para ir un poco mejor al segundo. Pienso que tendría que haberme centrado sólo en uno, ya que después de dos años apartada de la competición pienso que he querido abarcar demasiado”.

La deportista residente en Deleitosa (Cáceres) expuso que “la temporada ha sido muy dura. Si me dijeras: "venga, vamos ésta tarde a tirar unas flechas", iría encantada, pero ahora mismo no tengo ganas de hacer kilómetros ni de competir. Me apetece descansar y estar con mi hijo. Recuperar la rutina”.

En esta línea señaló que “hay que recuperarse para empezar la nueva temporada con fuerzas. Éste año empieza en noviembre” y aclaró qued