Sara Serrat vuelve un año y medio después a la Selección Española

huelva24.com

Martes, 25 septiembre 2018 | Leída 15 veces

fútbol femenino

13.15 h. Jorge Vilda ha citado a 24 jugadoras de cara a los próximos entrenamientos que la Selección femenina absoluta llevará a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde el lunes 1 hasta el sábado 6 de octubre. Las dos guardametas convocadas son María Asunción Quiñones, de la Real Sociedad, y Sara Serrat, del Sporting Huelva. La onubense, de 23 años, ya ha sido internacional Sub 16, Sub 17, Sub 19 y también absoluta hace un año y medio. El combinado nacional ya tiene en mente el Mundial del verano que viene en Francia.