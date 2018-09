Ismael Benktib afrontará desde este miércoles su cuarta semana de entrenamientos con el Recre

R. Ubric

12.35 h. El Recre tiene dos fichas libres debido a que Ikwu y Mario Hernández están inscritos con el amateur, y uno de los candidatos a reforzar el equipo es el centrocampista Ismael Benktib, capitán de la selección Sub 20 de Marruecos, que agrada al club onubense. Pero sus problemas judiciales con el Elche tienen enquistada la operación.

Ismael Benktib lleva tres semanas ejercitándose ya con la primera plantilla del Recre, desde el día 5 de septiembre, por lo que este miércoles iniciará su cuarta semana de trabajo con el Decano, aunque de momento su fichaje por la entidad albiazul es una completa incógnita ya que el asunto de la rescisión de contrato con su antiguo club, el Elche, ha llegado a los tribunales.

El Elche argumenta que tras ascender a Segunda División el centrocampista ampliaba automáticamente su contrato por tres temporadas, hasta junio de 2021, y los representantes y abogados de Ismael Benktib dicen que no es así. El Elche le reclama 2,2 millones de euros en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato, cantidad que debería abonar el futbolista o el club que quiera hacerse con sus servicios. Además, el centrocampista no se presentó el pasado día 14 de septiembre al acto de conciliación con el Elche, por lo que el asunto está enquistado y se desconoce cuál será la resolución judicial en las próximas semanas. Por ahora, lo que está claro es que el Decano no puede anunciar su contratación aunque es de su agrado.