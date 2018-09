Ejike Ikwu no llegará a Huelva como mínimo hasta este fin de semana

Ricardo Ubric

Martes, 25 septiembre 2018

12.20 h. El central y lateral zurdo nigeriano de 19 años Ejike Ikwu no llegará a la capital onubense hasta finales de esta semana o comienzos de la próxima semana, como ha podido conocer huelva24.com, por lo que el jugador cedido por el Internazionale FC Enugu se perderá los seis primeros partidos de la competición liguera con el Recre (tampoco estará en Ibiza) debido a esos trámites burocráticos. Se trata de un futbolista con una gran proyección, internacional Sub 20 con su selección, con la que se proclamó también campeón del Mundo Sub 17. Su fichaje se anunció el 31 de agosto, así que llegará con un mes de retraso a Huelva.