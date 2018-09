José Antonio Rodríguez, orgullo policial y atlético de Punta Umbría

Mario Asensio

José Antonio Rodríguez González es tan conocido en Punta Umbría con uniforme de Policía Local como con la equipación de atletismo y el dorsal puesto. Este veterano atleta de la categoría M45 lleva años siendo ejemplo de afán de superación y constancia pese a todo lo que supone dedicarse a un deporte en mitad de la carga rutinaria profesional y personal. La recompensa a su dedicación concienzuda le llega cada año con metales en Campeonatos de Andalucía y España, pero en este 2018 tenía entre ceja y ceja los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, donde tras un intenso verano entrenando bajo el sol ha superado este brillo con el de un oro en los 800 metros y una plata en los 400 metros de su categoría.

Rodríguez, que ya compitió recientemente en Málaga en el Mundial de Veteranos, donde alcanzó las semifinales de 800, comenzó con bien pie en Algeciras sobre esta misma prueba y conquistó el oro con una marca de 2:09. “La final fue bastante disputada. Mezclaron atletas de M40 y M45 y realmente no sabíamos quién era de cada categoría. Yo salí buscando la cabeza y entré quinto en la carrera y me llevé la alegría de saber que era el primer en M45”, relató a huelva24.com.





Al día siguiente fue cuarto en los 200 metros, una prueba “más explosiva y que no tenía tan preparada”, pero de todas maneras se mostró “contento” con el resultado obtenido. Fue el adelanto de su bronce en el tercer día de competición en los 400 metros, con una marca de alrededor de 55 segundos. “Me la jugué buscando el primer puesto. Arriesgué y en los últimos 30-40 metros me vine abajo y acabé tercero. Yo opino que quien no arriesga no gana y a veces sale bien y está vez no tanto, pero ser tercero está bien”, detalló.

Rodríguez valoró especialmente estos resultado teniendo en cuenta que en invierno sufrió una lesión que estuvo arrastrando durante el año. “Tuve un bajón psicológico y dudaba si parar o continuar. Al final pude entrar en dinámica de entrenamientos y competición, la cabeza comenzó a funcionar y tras este verano que me he pegado entrenando con mucho calor he tenido la recompensa. Además he tenido la suerte que me acompañó mi mujer, que me ha dado muchos ánimos”.