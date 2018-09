El runrún: El adiós de Núñez, sin pena ni gloria

Lunes, 24 septiembre 2018 | Leída 55 veces

confidencial

Merecía bastante más Antonio Núñez que lo vivido este fin de semana en su retirada del fútbol en activo y del Recre después de haber disfrutado de las cuatro temporadas que, como él mismo ha reconocido públicamente, más le han marcado en su carrera deportiva. Y es que, aunque los éxitos en el césped no le han acompañado tanto como en otras etapas de su vida (el centrocampista ganó títulos nacionales e internacionales con el Real Madrid y el Liverpool), en Huelva se curtió mucho como persona debido a las grandes dificultades institucionales atravesadas en el último lustro por el Decano del fútbol español. Las peñas recreativistas sí que estuvieron a la altura de las circunstancias en el homenaje que le tributaron en una cena, con obsequios incluidos, en la noche del sábado. Pero lo del club fue bastante triste y gris. Se esperaba bastante más para decir adiós un jugador que ha dignificado tanto el escudo albiazul. Simplemente el saque de honor en el partido contra el UCAM Murcia y el regalo de una camiseta. Y pare usted de contar. Ni una vuelta de honor, ni un pequeño discurso, ni una fotografía con la plantilla... Prácticamente nada. Él mismo tuvo prácticamente que guisárselo y comérselo todo. No fue un marrón... pero casi. Se esperaba bastante más y de ahí las críticas en la grada y en las redes sociales. En los días previos el propio Núñez ya comentó públicamente que no tenía pistas de lo que le estaban preparando pero que seguramente se emocionaría bastante, y el presidente del Decano, Manolo Zambrano, señaló que habría varias sorpresas y que se llevarían a cabo diversos actos a la altura de lo que merecía el futbolista. Ya el homenaje había comenzado viciado al demorarse tanto en el tiempo. Se quería hacer coincidiendo con el Trofeo Colombino, pero la seria amenaza de que este año no se celebre, o de que acabe jugándose ya en Navidad o incluso más allá provocó que hace ya unos días se encendieran las alarmas en el club albiazul, y es que Núñez ya llevaba muchas semanas en Huelva y la gente le preguntaba cuándo iba a poder despedirse públicamente de una afición que le ha idolotrado en los últimos tiempos. Pues al final poca cosa y sin duda lo mejor fue el aplauso que le tributó la afición a un grande cuyo nombre ya quedará impreso para siempre con mayúsculas en la centenaria historia de la entidad onubense.

Una túnica con polémica. Había sido anunciada con bastante antelación como uno de los estrenos previstos para la procesión con motivo del centenario de Jesús de la Pasión. El bordador se ha empeñado a fondo para tenerla a tiempo –según él mismo ha explicado–, y lo cierto es que el resultado es admirable. Entonces, ¿por qué el Señor de Pasión no estrenó túnica el pasado sábado? Pues la verdad es que es algo que no está claro, pero no ha sentado nada bien a Francisco Pérez Artés, artífice de la misma, que se ha quedado compuesto y con túnica después de semanas en la que apenas ha hecho más que bordar… Así lo ha explicado él mismo en su perfil de Facebook y una vez finalizados los actos (para no ensombrecerlos, según dice), a los que asegura ni siquiera se le invitó, básicamente, por vergüenza torera. La cuestión es que ante los comentarios y los dimes y diretes, el célebre bordador ha querido dejar claro que la túnica estaba lista a tiempo y que él en ningún caso se negó a entregarla, por lo que los motivos reales para que el Sagrado Titular de la hermandad no la portase han de buscarse en otro sitio. Él apunta a un posible desacuerdo entre la asociación que la encargó y la Junta de Gobierno de la hermandad, pero lo cierto es que no hay nada claro… Más allá de que Jesús de Pasión no estrenó túnica. ¿Lo hará en la Semana Santa de 2019?

Luto por Paco Gómez. El Club Asirio Huelva de tiro con arco ha hecho público su lamento por el fallecimiento de un arquero onubense que formó parte de la gran familia de este deporte, Paco Gómez. El club señala en sus redes sociales: "Descansa en paz querido amigo, un fuerte abrazo para su familia y amigos". Nos sumamos a este mensaje y trasladamos nuestro pésame a la familia y al Asirio, un ejemplo dentro y fuera de la competición.