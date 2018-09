Salmerón: "Lo intentamos y llegamos bastante al área del UCAM, pero nos faltó el último pase"

Redacción

El técnico del Recre, José María Salmerón, recalcaba en su valoración del encuentro que “en los primeros 25 minutos pudimos hacer uno o dos goles y no lo hicimos. Hasta ahí tuvimos un muy buen nivel incluso en la presión, pero a partir del gol ya íbamos tarde, llegamos tarde al balón, dejamos espacios y llegábamos tarde. En los siguientes 20 minutos tras el 0-1 tratamos de reestructurarnos y de volver a tener orden. En la segunda mitad circulamos y lo intentamos, pero nos faltó el último pase ya que sí que llegamos cerca del área. El equipo se ha entregado al máximo. Hemos cometido errores, pero hay que estar contentos con la entrega del equipo”.

“Si ya nos afecta en el quinto partido… No nos debe afectar porque eso sería malo para el grupo. Hay que tener tranquilidad y seguir trabajando. Esto sólo acaba de empezar y tenemos que seguir. Este equipo ha ganado sus tres partidos fuera de casa, en Cartagena, Granada y aquí, y son un rival muy complicado si les dejas con espacios. Es un equipo muy peligroso y tiene jugadores importantes dentro de la Segunda B. Si nosotros marcamos en los primeros 25 minutos las cosas cambian y tuvimos el gol en dos opciones. Tras marcarnos nos hemos precipitado. Nos desajustamos en todos los sentidos y ellos querían que les apretáramos arriba, pero ya la presión no era buena y nos cogían con muchos espacios jugadores peligrosos”, añadía el preparador del conjunto albiazul sobre los posibles nervios que pueden llegarle al plantel albiazul tras encadenar tres jornadas seguidas sin ganar.

En cuanto a la actuación del colegiado, el míster albiazul decía que “prefiero no hablar del árbitro. No creo que su actuación haya sido determinante. Al final hay que analizarlo dentro del prisma de que el equipo ha hecho buenas cosas y otras que tiene que mejorar. A veces las decisiones arbitrales se decantan para un lado y otras para otro”.

En su balance de las cinco primeras jornadas ligueras, y tras atravesar el 'Tourmalet' del calendario, Salmerón explicaba que “el equipo va alcanzando niveles y mejores y cada semana tienes que disputar porque hay mucha igualdad. En cualquier campo puedes ganar, perder o empatar, y lo que sí que tengo que alabar es el trabajo que hace el equipo cada día y que siempre trata de ir a por la victoria esté más acertado o no. El equipo va mejorando también en la circulación. Ya el otro día me gustó en ese apartado en Murcia. Vamos teniendo ataques largos y hemos metido veinte mil centros y también hemos sacado 12 ó 13 córners. Nos ha faltado el último pase porque hemos llegado bastantes veces hasta su área”.

Quiles, Israel Puerto y Fernando Llorente

Sobre la actuación de Alberto Quiles, que jugó los noventa minutos, indicó que “él venía entrenando físicamente muy bien y te da muchísimo. Nos da cosas que realmente no tenemos y creo que ha hecho un gran partido. Se ha vaciado, ha hecho un gran trabajo y ese es el camino”.

Del error de Israel Puerto en el tanto del triunfo del UCAM Murcia, señaló que "ha sido una pérdida de balón en mediocampo que ha supuesto una transición en superioridad numérica con jugadores que son determinantes y tienen calidad. A Isi Ros lo conozco perfectamente porque lo he tenido dos años conmigo y no se le pueden dejar espacios. Pero ha sido todo por un rebote y no por un error, así que no estamos preocupados". Y añadía que "Diego Jiménez está trabajando increíble y está al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Claro que puede jugar y todos los futbolistas van a tener sus oportunidades porque esto es muy largo".

Por último, de la lesión de Fernando Llorente matizó que "esperamos que sólo sea una sobrecarga tras un disparo y después de estar ya muy cansado tras trabajar mucho".