Marc Martínez: "Hicimos 25 minutos muy buenos pero a partir del gol nos dominaron"

Domingo, 23 septiembre 2018

Marc Martínez, el cancerbero del Recre, señalaba a la conclusión del choque ante el UCAM Murcia en el Nuevo Colombino que “hasta el gol creo que hemos hecho 25 minutos muy buenos, pero a partir de ahí ellos nos han dominado mucho, y en la segunda parte hemos jugado en su campo pero no ha podido ser porque el contrario también juega y también quiere los puntos, y además es un equipo que tiene muy buenos jugadores”.

“Obviamente no era lo que habíamos pensado durante la semana, pero hay que seguir”, añadía el capitán albiazul. Sobre su actuación, que volvió a ser bastante destacable, el catalán argumentaba que “para eso estoy, para ayudar al equipo, aunque no he podido ayudar del todo por el gol que nos han hecho”.

Y mirando ya al futuro recalcaba que “queda un mundo y ahora todavía no importa dónde está cada equipo en la clasificación. Ahora hay que volver a ganar y a eso vamos a ir a Ibiza”.