El primer borrón (0-1)

Domingo, 23 septiembre 2018

19.55 h. Justa primera derrota albiazul del ejercicio. El Recre sólo tuvo ideas y buen juego en el primer cuarto de hora, pero a raíz del tanto del UCAM Murcia, todo un golazo en el minuto 23, los visitantes, que lograron su cuarto triunfo seguido, fueron superiores en una tarde muy calurosa. El Decano, no obstante, pasa el 'Tourmalet' en la zona media-alta y con buenas sensaciones.

No estuvo bien el Recre en una calurosa tarde en la que cosechó su primera derrota de la temporada. Y la cosechó con justicia ante un UCAM Murcia que supo aprovecharse de un error defensivo de un Decano que comenzó con brío y buen fútbol pero al que el fuelle sólo le duró el primer cuarto de hora. Tras el golazo de Isi Ros, el mejor del partido, el Decano lo intentó con más corazón que cabeza, sin profundidad y muy plano. Acaba el 'Tourmalet', no obstante, en la zona media-alta y con la lógica sensación de que tiene que ira bastante a más porque la mayoría de sus jugadores más importantes todavía no han ofrecido su mejor versión y hay que adaptar a tantos fichajes nuevos.

De inicio el técnico del Decano, José María Salmerón, colocó dos novedades en su alineación respecto al choque de la pasada jornada ante el Murcia, con la entrada de Alberto Quiles y Carlos Martínez en detrimento del lesionado Marc Caballé y de Lolo Plá. Fue Caye Quintana el que se situó como referencia ofensiva recreativista mientras que Quiles, que debutaba en el primer equipo de su tierra una vez que cumplió los cuatro encuentros de sanción que arrastraba de la pasada campaña, estuvo en la mediapunta. En cuanto al UCAM Murcia, su entrenador, el exfutbolista internacional Pedro Munitis, dejó en el banquillo a piezas básicas como amaya o Titi, situando arriba al corpulento Onwu y a Luis Fernández.

Quiles dio señales de su calidad en los primeros segundos de partido con una gran asistencia a Fernando Llorente que estuvo a punto de convertirse en el primer tanto del Recre, pero tras regatear al portero visitante el pase de la muerte del centrocampista albiazul no encontró rematador. Poco después el Decano, que seguía agradando bastante en el inicio a su afición liderado en ataque por Quiles, estuvo también cerca de marcar con un intento de gol olímpico de Carlos Martínez que tuvo que enviar nuevamente a saque de esquina Curro Harillo, exportero del San Roque de Lepe ahora en las filas del UCAM Murcia.

Pero paulatinamente el equipo visitante fue reaccionando y demostrando que no era casualidad que llegara al Nuevo Colombino segundo en la tabla y después de haber ganado sus tres últimos encuentros. Se adelantó en el marcador en el minuto 23 con un golazo de Isi Ros que comenzó con un desajuste atrás de Israel Puerto pero que convirtió en una jugada de bellísima factura el exquisito centrocampista del UCAM. Un tanto de los que no suelen verse en Segunda B y que había llegado de la manera en la que había avisado Salmerón en la previa, en una transición rápida tras un error de la zaga albiazul.

Pese a que trató de reaccionar el Decano con un envenenado lanzamiento lejano de Alberto Quiles que Harillo envió con ciertas dificultades a saque de esquina, era el UCAM el que se sentía más cómodo sobre el irregular césped del coliseo albiazul. Provocó dos tarjetas amarillas casi seguidas de Pina y Carlos Martínez y Luis Fernández rozó el 0-2 con una falta directa que se marchó cerca de la escuadra defendida por Marc Martínez. El colegiado paró el partido a la media hora para que los futbolistas se refrescaran por el elevado calor existente. El Recre había entrado en un bache y estaba bastante tocado, circunstancia que casi aprovecha Onkwu para sentenciar el duelo, pero se topó con una fenomenal respuesta de Marc Martínez ante su disparo. Lo mejor para el Decano era que llegara el descanso, ya que se había desconectado totalmente del choque, y por fortuna sólo se llegó con esa mínima ventaja visitante.

Arrancó sin cambios la segunda mitad y con la sensación de que paulatinamente el cansancio iría pesando en las piernas de los futbolistas y también con la de que el Recre dejará espacios a la contra que su rival podría aprovechar a la contra. Fernando Llorente probó fortuna poco antes de que Salmerón moviera pieza por primera vez en su banquillo con la entrada de Lolo Plá por Borja Díaz. Un cambio previsible tanto porque el Decano iba perdiendo como porque Borja Díaz no había aparecido demasiado en el encuentro. Además, al Recre no le quedaba otra que arriesgar y meter más madera en ataque en busca de, como mínimo, el empate. Llorente, de nuevo, desde lejos y Lolo Plá con un cabezazo también buscaron inquietar a Harillo.

El conjunto albiazul tenía la posesión del balón pero su dominio era infructuoso, ya que los minutos pasaban y no era capaz de crear ocasiones claras ante un rival bien plantado. Víctor Barroso, habituado esta temporada al rol de revulsivo, salió por Carlos Martínez en el ecuador del segundo acto. La alineación del Decano cada vez era más ofensiva de cara al tramo final. Pero eso provocaba que el UCAM Murcia se encontrara, además de con espacios a la contra, con algunos regalos de una dubitativa zaga onubense. Desaprovechó la opción de sentenciar en una doble oportunidad en remates de Onkwu y de Cristian Britos cuando ya se cantaba el gol en el banquillo visitante.

Fernando Llorente, con molestias, dejó su puesto a Traoré a un cuarto de hora para concluir el encuentro, por lo que Salmerón no pudo apostar por Alberto Ródenas. El UCAM Murcia 'italianizaba' el partido lógicamente perdiendo tiempo al tener ventaja en el marcador y seguía sin sufrir en exceso en las labores defensivas, y es que el Recre atacaba sin ideas y con más corazón que cabeza. El veterano Amaya, que acababa de saltar al campo, estuvo a punto de marcar en propia meta en un despeje. En el descuento el Decano pidió posible penalti por manos de un defensa del UCAM y el equipo visitante, por mediación de Titi, pudo sentenciar en otra contra en la que Marc Martínez volvió a estar muy atento, al igual que en otro tímido remate de Onkwu. Al final justa primera derrota albiazul y intentar sobreponerse el próximo domingo en Ibiza.

FICHA TÉCNICA:

0.- RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Iván González, Israel Puerto, Pablo Andrade; Tropi; Caye Quintana, Fernando Llorente (Traoré, min. 76), Carlos Martínez (Víctor Barroso, min. 67), Borja Díaz (Lolo Plá, min. 54); y Alberto Quiles.

1- UCAM MURCIA: Curro Harillo; Carlos Moreno, Migue García, Javi Fernández (Amaya, min. 79), Onkwu; Toni Arranz, Britos, Killian, Isi Ros (Titi, min. 85); Collantes y Luis Fernández (Ismael, min. 64).

GOL: 0-1, min. 23: Isi Ros.

ÁRBITRO: Hernández Maeso (colegio extremeño). Amonestó a los locales Alberto Quiles, Carlos Martínez, Caye Quintana y Borja Díaz y a los visitantes Cristian Britos, Isi Ros y Toni Arranz.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la quinta jornada en el grupo IV de Segunda B, disputado a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Colombino. Antes del encuentro se le tributó un homenaje al exfutbolista albiazul en las cuatro últimas temporadas Antonio Núñez, que hizo el saque de honor.