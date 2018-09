Cuarenta grados para tumbar a un rival directo y homenajear a Núñez (18.00 h. on line)

R. Ubric

11.15 h. Tiene morbo el choque de esta tarde con la presencia de dos ex del UCAM Murcia en las filas del Recre, José María Salmerón y Alberto Quiles, y también sentimiento con el homenaje a Núñez, ya todo un histórico del Decano. El Decano, con mucha calor prevista para esta hora, buscará seguir con su condición de invicto ante un rival que llega tras sumar tres victorias seguidas y colocarse segundo en la tabla.

Quiere cerrar con nota el Recre su paso por su particular 'Tourmalet', y después de ganar al Badajoz y empatar con el Cartagena y el Murcia, esta tarde llega al Nuevo Colombino el segundo clasificado y también aspirante al ascenso, un UCAM Murcia que es segundo en la tabla tras haber ganado de manera seguida sus tres últimos encuentros. Por su parte, el conjunto albiazul es el único de la categoría que aún no conoce la derrota junto al líder Melilla y el segundo clasificado, la Balompédica Linense, pero en la Nueva Condomina ya sí que encajó sus dos primeros tantos de la temporada y hoy deberá volver a tener que estar muy atento en defensa ante un rival cualificado.

Eso sí, el domingo pasado fue el partido que más le gustó a su técnico, José María Salmerón, en el apartado combinativo y ofensivo. Es de esperar que paulatinamente, conforme se vayan adaptando los 17 fichajes y además los terrenos de juego estén más rápidos, el Decano va a hacer un mejor fútbol porque calidad hay en la plantilla. Esta tarde debutará Alberto Quiles, quizás el refuerzo más ilusionante para esta campaña, después de cumplir la sanción de cuatro partidos que arrastraba de la pasada temporada, y la duda es saber si saldrá de inicio o a lo largo del encuentro. Porque está claro que ha venido para ser titular y para marcar diferencias en el Recre y en la categoría.

Respecto al reciente empate en Murcia, quizás la novedad en el once sólo sea la salida de Marc Caballé, que es baja casi segura por lesión, peleando Carlos Martínez, que ya está físicamente al cien por cien tras superar sus molestias en la espalda, y el propio Alberto Quiles por un puesto de titular. Con él en el campo habría un ambicioso once si es que también se mantienen hombres como Caye Quintana y Lolo Plá. En cuanto a la convocatoria, además de la esperada novedad de Quiles por Caballé, no se esperan más ya que todo apunta a que Iago Díaz, Mario Hernández e Ikwu se seguirán quedando fuera.

En cuanto al UCAM Murcia, que está dirigido por Pedro Munitis, contará con las ausencias de los lesionados Javi Rey y Adán Gurdiel, pero saldrán de la poblada enfermería Titi, Galas y Julen Colinas, hombres llamados a ser importante en la competitiva plantilla. Son dos conjuntos ambiciosos y el choque promete espectáculo pese a la elevada temperatura climatológica que se espera a esa hora. Ganar significaría un espaldarazo moral muy grande para el Recre, que acabaría el 'Tourmalet' muy arriba en la clasificación, que ilusionaría a una afición entregada y que le brindaría el mejor homenaje posible a Don Antonio Núñez, que recibirá antes del partido el calor de la grada por sus cuatro campañas dejándose la piel por el escudo albiazul. Un grande a todos los niveles, sin duda.

FICHA TÉCNICA:



RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Iván González, Israel Puerto, Pablo Andrade; Tropi; Caye Quintana, Fernando Llorente, Carlos Martínez, Borja Díaz; y Lolo Plá.

UCAM MURCIA: Germán; Carlos Moreno, Amaya, Javi Fernández, Mounir; Toni Arranz, Britos, Killian, Isi; Titi y Luis Fernández.

ÁRBITRO: Hernández Maeso (colegio extremeño).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la quinta jornada en el grupo IV de Segunda B, que se disputará a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Colombino.