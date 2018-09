La Hermandad de la Borriquita considera "falsas y muy graves" las acusaciones en las redes sociales y no descarta ir a los tribunales

huelva24.com

Abraham Cruz fue el más votado en el Cabildo de Elecciones

"Con motivo de la celebración del Cabildo de Elecciones, celebrado el pasado día 18 de los corrientes, en la que resultó proclamada la candidatura de nuestro hermano D. Abraham Cruz García, y tras los acontecimentos acaecidos, esta Junta de Gobierno quiere realizar las siguientes manifestaciones:

1º.- Respaldamos y apoyamos la labor realizada por la Mesa Electoral, previa y durante la jornada electoral, labor que realizaron de forma ejemplar y cumpliendo fielmente sus funciones, y condenamos el comportamiento con insultos y descalificaciones personales de hermanos que no pudieron ejercer su derecho a voto por no estar incluidos en el censo.

2º.- Nuestros vigentes Estatutos determinan en el artículo 25, que serán electores todos los hermanos de pleno derecho, al corriente de cuotas y con un año de antigüedad al día de la fecha prevista para la celebración del Cabildo de Elecciones. Todos aquellos hermanos que no pudieron realizar su derecho a voto, no estaban en el censo por no cumplir los requisitos exigidos. Es sabido que una de las obligaciones de todos los hermanos es abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por el Cabildo de Hermanos (art. 12.2 apart. h), por lo que rechazamos las acusaciones a esta Junta de Gobierno, de forma pública y notoria, en redes sociales, por parte de estos hermanos, de vulnerar su derecho, amenazando con impugnar el proceso electoral, cuando saben perfectamente que no cumplen con sus obligaciones, y por consiguiente, no pueden estar en el censo electoral.

3º.- El censo estuvo expuesto a todos los hermanos, por el tiempo de 20 días naturales establecido en nuestros Estatutos, para que todo aquél que lo deseara pudiera comprobar que estaban incluidos en el mismo, y pudieran realizar la alegaciones oportunas, e incluso ponerse al día en el impago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, lo que les hubiera permitido ejercer su derecho a voto, tal y como determinan nuestros Estatutos (art. 29.1) y las propias Normas Diocesanas. Ninguno de esos hermanos acudió durante ese plazo a ejercer ese derecho ni a presentar alegaciones, ni a ponerse al día en el impago de cuotas, por lo que al no poder estar en el censo electoral, no pudieron ejercer su derecho.

4º.- Consideramos muy graves, por calumniosas y falsas, las acusaciones realizadas públicamente a través de redes sociales, de hermanos y familiares de componentes de la candidatura encabezada por D. Abraham Cruz García, de “pucherazo”, manipulación o alteración del proceso electoral, lo que no vamos a tolerar ni permitir. Dentro del ejercicio libre y secreto al voto que tiene el hermano, cada uno puede votar lo que crea conveniente y hay que respetar esa opinión, como no puede ser de otra manera. Esta Junta de Gobierno en ningún momento ha promovido campaña o movimiento para favorecer el voto negativo por lo que consideramos esas insinuaciones, además de injustas, una falta de respeto para todos aquellos hermanos que libremente han decidido esa opción.

5º.- Ante la gravedad de las acusaciones y descalificaciones recibidas, que denotan una clara falta de hermandad por parte de quien los realiza y promueve, hemos puesto en conocimiento de nuestro Director Espiritual y de la Delegación Diocesana de Hermandades las mismas, para que tomen las medidas que crean oportunas, reservándonos las acciones que en Derecho competa, tanto penales como civiles, para resarcirnos en nuestro honor".