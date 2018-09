El runrún: Rivera, más de Huelva que un choco

Viernes, 21 septiembre 2018 | Leída 75 veces

confidencial

Y lo hizo en el epicentro del onubensismo, la mismísima plaza de las Monjas, lugar en el que protagonizó la tarde del jueves un acto público con la vista puesta en un más que probable adelanto electoral en Andalucía. Llegó como una auténtica estrella, estrechando manos a diestro y siniestro y prestándose con esa sonrisa de buen rollo que le caracteriza a hacerse ’selfies’ multitudinarios con sus fans. Con razón daba a entender, ya sobre el estrado, que precisamente su fama actual le impide hacer cosas que en el pasado sí se podía permitir... como veranear en Huelva. En efecto, el líder naranja aseguró que conoce la provincia y que ha pasado parte de sus vacaciones en Mazagón, El Portil y El Rompido, como también ha sufrido nuestras penosas comunicaciones viajando a la Sierra desde la costa. No dio muchos más detalles al respecto, pero la mayoría de los presentes quiso interpretar que es su relevancia pública la que impide seguir disfrutando de nuestra tierra como un ciudadano más. Eso sí –y aquí viene la auténtica sorpresa–, Albert Rivera dijo que aunque también había ido a la aldea, le gustaría ir al Rocío ”y hacerlo bien”, un deseo que escondía un dato insospechado: aseguró que sus padres eran ”rocieros con la Hermandad de Huelva” y que ellos eran los que le habían enseñado a ”entender las tradiciones y respetarlas”. ¿Postureo mitinero o sincera admiración por nuestra tierra?

Boicot en la prisión. Y si el acto celebrado ayer por Ciudadanos puede considerarse un éxito, no puede decirse lo mismo del que tuvo lugar este viernes en la prisión de Huelva con motivo del día de su patrona, la Virgen de la Merced. Como era de prever, se puso de manifiesto el divorcio existente entre los funcionarios del centro y las autoridades penitenciarias, dejando los sindicatos mayoritarios a los organizadores del evento con tres palmos de narices, negándose a acudir porque, sencillamente, consideran que "no hay nada que celebrar". Para el colectivo de empleados, el centro penitenciario de Huelva refleja la situación que a escala nacional están denunciando, agravado en el caso onubense por una dirección "de ordeno y mando" que, a juicio de los trabajadores, toma decisiones con el único propósito de crear malestar en la plantilla. No obstante, en su comunicado, no dejaron de felicitar a los compañeros homenajeados: al sargento primero destinado en la unidad de seguridad de la Guardia Civil del centro, Ildefonso Grados; y al responsable supervisor de Enfermería, Juan Domingo Camacho, junto a otros ocho que recibieron menciones honoríficas. Incluso en este punto se manifestó la falta de sintonía entre el director de la cárcel, Alejandro Zulueta, y los trabajadores, que denunciaron que hubo tres menciones honoríficas propuestas por el colectivo de funcionarios que fueron ignoradas por el responsable de la prisión, puesto que, según explicaron, Zulueta consideró que ya había demasiadas este año. Al parecer, estas personas habían intervenido en un incidente ocurrido en el centro salvando la vida de una persona. Y por eso consideran, cargados de razón, que su reconocimiento público no puede depender de una cuestión de protocolo.

Adiós a uno de los supervivientes de la tragedia camino del Bernabéu. Se marchó Paco Cruz este viernes. Descanse en paz un recreativista por los cuatro costados, que será despedido por sus amigos y familiares este sábado a las 12.30 horas en el Tanatorio Viejo de Servisa de la capital onubense. No se le podrá hacer en principio un homenaje por parte de la afición albiazul este domingo en el partido ante el UCAM Murcia debido a que ya estaba previsto el de Antonio Núñez y ya no habría tiempo material para que la Real Federación Española de Fútbol respondiese a una posible petición del Decano. Paco Cruz fue uno de los supervivientes del trágico accidente del autobús de aficionados recreativistas que se desplazaba hasta el estadio Santiago Bernabéu para ver a su equipo jugar contra el Real Madrid aquel recordado 20 de diciembre de 2006. Pasó varios meses en el hospital junto a su esposa Hiedra y ahora, casi 12 años después de aquello, nos deja. Era un clásico en las excursiones para ver al Decano y un hombre carismático y muy querido por todo el recreativismo. Pertenecía a la peña Charles Adam y el propio exalcalde de Huelva Pedro Rodríguez le ha dedicado en las redes sociales unas bonitas palabras: "D.E.P mi buen amigo. Gran profesional de la hostelería. Recreativista de corazón y muy buena persona. Un abrazo a su mujer y sus hijos".