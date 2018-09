Salmerón: "Me preocupa el calor. Jugaremos con 35 ó 36 grados y los futbolistas pasarán por malos momentos"

huelva24.com

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva después del entrenamiento matinal. Ha aludido al partido del domingo en el Nuevo Colombino contra un UCAM Murcia que ha ganado sus tres últimos partidos y supera al Decano en un punto en la tabla, y ha comenzado hablando de Alberto Quiles, que por fin podrá debutar esta campaña tras cumplir los cuatro choques de sanción que arrastraba del pasado ejercicio liguero.

"Quiles ha estado con nosotros ya desde el principio y lleva tiempo entrenando. No tiene ningún problema, pero le falta el ritmo de competición. Esto sólo lleva un mes y acaba de empezar. Está en muy buenas condiciones e incluso se podría dar la posibilidad de que fuera titular. El día a día me va dando información y no tengo siempre el mismo 'modus operandi'. Depende de la semana de entrenamiento y de los rivales. Nosotros el que esté bien juega y lo importante es que todo el mundo apriete y trabaja. Tenemos un equipo con mucha igualdad y el grupo tiene que estar preparado para jugar siempre. Sí que puede haber cambios de un partido para otro. Él tiene unas cualidades muy distintas. Recibe y no pierde la pelota y es muy bueno en la definición y en el disparo. Nos puede dar otro tipo de cosas que no tenemos ahora mismo y lo iremos viendo durante toda la temporada. Intentaremos sacar el mejor once posible, pero no voy a decir si tendrá más o menos minutos Quiles en este partido", indicaba.

Sobre la mejoría que está viendo en su conjunto cada jornada que pasa, el almeriense explicaba que "creo que en Murcia tuvimos bastante juego por dentro. Con balón estuvimos bien, lo que pasa es que en alguna situación defensiva lo hicimos mal. En varias fases del partido jugamos muy bien pero en la primera parte tuvimos que defender mejor algunas acciones y vinieron dos goles. Con balón estuvimos bien, circulamos y tuvimos tranquilidad, pero obviamente tenemos que seguir mejorando en creatividad, finalización y en alargar ese tiempo más. Ojalá el domingo hagamos un gran partido, la afición disfrute, y logremos los tres puntos".

Respecto al UCAM Murcia y al calendario tan duro que está atravesando actualmente el Recre, Salmerón decía que "allí viví un año espectacular y al final pudimos ascender a Segunda División. Es un club ejemplar tanto en lo deportivo como en lo institucional y eso al final lo diferencia de muchos clubes y está siempre bien mirado a todos los niveles. Siempre le agradeceré a toda la gente que está allí y para mí es un partido especial pero quiero sacar los tres puntos. Es un rival que nos lo pondrá muy difícil y que estará arriba sí o sí. Tanto Cartagena como el Murcia y el UCAM van a estar arriba sí o sí. El Cartagena está abajo pero ha sido superior al contrario en varias ocasiones. La riqueza del fútbol es que puede pasar de todo en cada partido. No ha arrancado bien pero es el primer mes y esos tres equipos pelearán, con muchos otros, por estar entre los cuatro primeros. El UCAM viene de ganarle al Cartagena y tiene muy buenos futbolistas pero intentaremos sacar los tres puntos ante una de las mejores plantillas de la categoría".

"Es un equipo que intenta tener el balón, pero por las cualidades de sus futbolistas han obtenido un mejor rendimiento en las transiciones. Habrá que estar atentos porque van a querer que juguemos en zonas adelantadas para después buscarnos los espacios. Intentarán atraernos porque después tienen mucha velocidad en las transiciones", añadía el preparador del Decano sobre el rival y el tipo de partido que espera.

Y volvía a avisar el míster albiazul de que hay que ser pacientes porque la temporada es muy larga: "A nosotros el resto de equipos de la categoría nos tienen respeto, pero hay mucha igualdad y al final tienes que estar cada semana jugando a tope con cualquiera porque cualquiera te puede ganar. El propio UCAM perdió con el Granada B y luego le ganó al Cartagena... Esta competición es muy dura y esto sólo ha hecho empezar. Tenemos que ir con la tranquilidad de trabajar duro cada día, de ser regulares durante todo el año, de intentar ser cada vez más fuertes y sólidos. Esto es muy largo y acordarme ahora de lo que puede pasar en mayo o junio me queda tan lejos que ni pienso en eso. Me centro en intentar ser mejor equipo cada fin de semana para intentar acercarnos cada vez más a nuestro mejor nivel".

El calor, el césped y Núñez

Sobre el hecho de que el encuentro vaya a disputarse a las 18.00 horas y las previsiones sean de bastante calor, el técnico del Recre argumentaba que "me preocupa el calor. Hubiese preferido jugar en otro horario. Va a haber una temperatura muy alta, pero es la que tenemos. Tendremos 35 ó 36 grados para los dos equipos y creo que no es la mejor circunstancia para los deportistas. El horario en Primera y Segunda División es muy distinto porque lo marca la televisión y los clubes reciben un dinero que es importantísimo. Ojalá en Segunda B pasara lo mismo, pero no es así y esta vez vamos a tener un calor que va a hacer que el jugador pase por un mal momento. Trataremos de afrontarlo porque es lo que hay".

Salmerón también habló del césped del Nuevo Colombino. "Iré a verlo hoy y no lo hemos podido tocar porque están trabajando. Ojalá esté algo mejor, pero mientras haga este calor el campo irá lento. Cuando empiece a refrescar mejorará porque desaparecerán muchas de las matas que han salido. Seguramente estará mejor pero serán unas circunstancias parecidas al día del Cartagena. Nosotros queremos tener el mejor campo posible para tener una buena circulación y para que técnicamente tengamos los cinco sentidos puestos en el balón y en el bote que te puede dar. Sabemos que el club está poniendo todo de su parte para mejorarlo, pero no va a ser de un día para otro. El domingo vamos a tratar de tener la pelota y apretar porque sabemos que tendremos enfrente a un equipo que también nos dominará por momentos", destacó.

Por último, sobre si el homenaje que le brindará la afición a Núñez podría distraer a su equipo recalcaba que "no me preocupa. Es un homenaje merecido a un jugador que ha estado aquí y que tiene una trayectoria increíble. Espero que le vaya bien en la vida, en lo personal. Ha sido un jugador importante y la afición seguro que acude en mayor número para agradecerle a Núñez el trabajo que ha hecho en todos estos años en el club".