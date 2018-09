Oda al fútbol provincial

Manuel Rayo

Jueves, 20 septiembre 2018 | Leída 22 veces

Empachados de ver a los dos equipos que compiten en la “liga escocesa” en España en todos y cada uno de los medios de comunicación de este país, no hay espacio para nada más. Por eso no extraña que en algunas páginas web veamos aún el escudo del 125 aniversario del Recreativo o que no vean partidos más allá de la Primera División y luego se inventen las crónicas de los partidos de Segunda B en cinco o seis renglones.



Pero voy más allá. Incluso dentro de nuestra provincia, hay categorías y equipos que tienen escasa visibilidad. Evidentemente, el primer equipo de la provincia es el Recreativo, y de España por antigüedad, mal que les pese a muchos. Luego tenemos al San Roque de Lepe, siempre el segundo en discordia, y después a los equipos que compiten en esa absurda categoría denominada “División de Honor”. Este año contamos con el Atlético Onubense, Cartaya, La Palma, Pinzón, Olímpica Valverdeñae Isla Cristina. Y hasta aquí hemos llegado.



Por eso me gustaría hablar, tanto de la Primera como de la Segunda Andaluza, dos competiciones maravillosas, donde se puede ver buen fútbol -aunque algunos no lo crean- y donde la ilusión y la diversión prima sobre otras cosas. Porque, al fin y al cabo, al fútbol se juega para divertirse.



En Primera Andaluza llevamos ya cuatro jornadas con el Aroche como líder en solitario. Un equipo que mantiene la columna vertebral del año pasado y que en cada once inicial alinea a ocho jugadores de su pueblo. Recuerden. Una localidad de no más de 3.200 habitantes. El año pasado estuvo a punto de jugar la final de los play off para ascender a División de Honor y este año ya no se le puede catalogar como sorpresa su inicio liguero.



Junto con el Aroche, el Ayamonte es el otro gallito del grupo. El conjunto costero está en una categoría que, por historia, no la merece. Un final de infarto ante el Pinzón el pasado año le privó de estar en División de Honor en la presente temporada. Estará entre los cuatro primeros, no lo duden.



A partir de ahí, se abre el ramillete de aspirantes. El Bollullos estuvo el año pasado peleando el cuarto puesto, pero no pudo ser. Se le presupone favorito también para estar entre los elegidos. El Cerreño cumplió la pasada temporada y en este se ha reforzado bastante bien con jugadores provenientes del Pinzón. Por lo tanto, muy a tener en cuenta el equipo de El Cerro del Andévalo. El Almonte, con la incorporación de Abelardo, también puede tener opciones. No nos dejamos atrás a Camping La Bota, que ya jugó play off e incluso al filial del San Roque de Lepe, que ha iniciado muy bien la temporada.



Este año la Primera Andaluza es a cara de perro pues, aparte de la emoción de los playoffs, descienden seis equipos, por lo que todos tienen que sumar desde el principio para evitar la quema. Lo primero es espantar fantasmas y luego ya vendrá lo siguiente.



Equipos como el Bonares, Cabezas Rubias, Zalamea, Los Rosales, Canela, sobre todo los recién ascendidos, deben haber granero para no pasar una primavera en apuros.



Y en esta categoría, siempre hay algún campo fetiche. Si pueden, vayan a “La Cañana” de Villanueva de las Cruces a ver un partido. Es el único campo de albero de la categoría y eso produce nostalgia a quiénes nos criamos jugando en barrizales con aquellas piedras que eran los balones Mikasa. Ahora todo es más fácil con el césped artificial y esféricos que pesan menos que un balón de Nivea. Me gustaría ver a Messi meter las faltas con un balón de aquellos.



La competición en Segunda Andaluza se inicia este fin de semana, con la caída a última hora de la Escuela de Fútbol Base de Valverde en el Grupo II. En cada grupo, descienden seis equipos, pues se piensa hacer la próxima temporada una Tercera Andaluza algo que, desde mi modesto punto de vista, no tiene ningún sentido.



En el Grupo I se perfilan como favoritos Riotinto, Tharsis, Rosal y Encinasola. También el mítico Herrerías, equipo que vuelve a refundarse y al que le deseamos mucha suerte. El Rosal contará con los servicios en su banquillo de Joaquín Carvajal, ex jugador del Recreativo de Huelva.



La novedad en este grupo es que el filial del Aroche. El primero del equipo arocheno en su vetusta historia, entrenado por David Sancha, quién ya en su día entrenara al primer equipo.



En el Grupo II se presume una lucha por arriba entre el Punta Umbría y el Rociana. Los costeros vienen patrocinados por Krypteia Capital, grupo de gestión e inversión que estuvo en la pugna por hacerse con el 98 % de las acciones del Recreativo, como todos saben. El San Juan es otro equipo que dio guerra el año pasado y el Beas intentará también asaltar los puestos de playoffs. Iliplense, el mítico equipo de Niebla con su muralla almohade, o el Villablanca, son otros equipos que componen este grupo.



Una vez analizadas estas dos categorías, el principal problema con el que se encuentran muchos equipos es el económico, como no. Algunos hacen el desplazamiento en autobuses subvencionados por ayuntamientos o por patrocinadores, y otros, lo hacen en coches particulares, para lo cual, a veces, tienes que pedir el favor a alguien, como ocurrió hace una semana con el Cortegana, por ejemplo. El dinero es escaso y muchas veces hay equipos que abandonan la categoría.



En otros casos, hay chavales que eran pilares fundamentales durante una temporada, y se tienen que ir a la siguiente a estudiar o a trabajar fuera. Así es el fútbol por estos lares. Al empezar o durante el año, pueden pasar estas cosas. Algo que, evidentemente, escapa a aquellos que no saben aún como es el escudo del Decano del fútbol español en muchos medios.



De estos pueblos, han salido muchos jugadores del Recre. De Aroche, Juan Villar y Quevedo. De La Granada de Riotinto, Fidel. De Zalamea, Joselito. De Rociana, Naranjo. De Cortegana, Joaquín Carvajal. Y un largo etcétera.



Y mientras escribo este artículo, me informan que la cuenta de Twitter @futbolonubense acaba de ser suspendida. Desconozco el motivo, la verdad. Pero si hay algún referente del fútbol provincial en Huelva capital y provincia, es esa cuenta de Twitter, con la labor desinteresada y altruista de Deivid Quintero. Con la de cosas que se leen diariamente en las RR SS, donde se jalean asesinatos, se amenazan y se ríen las gracias a terroristas, pues suspenden esta cuenta. Algo parecido ocurrió con @FutboModesto, cuenta de referencia para aquellos que están hastiados de los llantos de Cristiano en la Juve. Parece ser que, aparte de pobres, quiénes amamos el fútbol modesto, molestamos.