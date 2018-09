El runrún: El sanjuanero con el corazón dividido

Jueves, 20 septiembre 2018 | Leída 56 veces

confidencial

De hecho, para no faltar a la verdad hay que decir que no es sanjuanero, sino sevillano, y de hecho en eso se ha centrado el debate –especialmente en las redes y medios provinciales- en los últimos días.

Hablamos de Rodrigo, que finalmente se ha quedado con la miel en los labios, a las puertas de participar en la nueva edición de Operación Triunfo, pero que en la Gala 0 aclaró su situación –porque probablemente haya leído/escuchado comentarios al respecto-. Según explicó tiene el corazón “partío”, porque es nacido en Sevilla, de donde es su familia paterna, pero criado en San Juan del Puerto, “un pequeño pueblo de la provincia de Huelva muy bonito”, señaló antes de espetar un ‘viva’ por la localidad. Por cierto que no fue el único guiño que hubo en el talent show a nuestra provincia, donde uno de los concursante eligió interpretar un tema de los isleños Antílopez. Si es que arte sobra por estos lares…



El 'crucificado' de Caixabank 'resucita'. Como bien sabemos, si hay un negocio que huye como de la peste de las medidas de presión ciudadana, ese es el de las entidades bancarias. Y aunque es cierto que llevan años sufriendo –en muchos casos justamente– la ira de colectivos como el de los ‘malhipotecados’ o los estafados por las preferentes, hay protestas y protestas. Y la que llevó a cabo un vecino el viernes de la pasada semana en una sucursal de Caixabank de La Orden es de las que salen en los telediarios. A Manuel Ramírez, que así se llama este señor, no se le ocurrió nada mejor para llamar la atención sobre su caso (reclama 2.800 euros por comisiones cobradas indebidamente por el banco según sentencia de la UE), que ‘crucificarse’ en la misma puerta de la sucursal, provocando un revuelo mediático que ha terminado ‘convenciendo’ a los responsables de la entidad. Así, según hemos podido leer hoy mismo en la pagina de Facebook de Concejal Veintinueve, Manolo, el ‘crucificado’ de Caixabank, ya ha conseguido su objetivo, aunque no deja de ser lamentable que una persona se vea obligada a recurrir al esperpento para impedir que un banco, sencillamente, se quede con lo que no es suyo.

¿Iker, nos haces un favor? Es de admirar el orgullo que por su patrimonio está demostrando el municipio de Cañaveral de León tras el hallazgo hace cinco meses de una estela diademada de 4.000 años de antiguedad, localizada de manera fortuita cuando se realizaban obras en un camino de la localidad. La pieza, la primera de este tipo encontrada en la provincia, se encuentra depositada en el Museo Provincial, donde está siendo sometida a diversos estudios para concretar su antigüedad, su procedencia y saber si conserva restos de pinturas, ya que los relieves de las estelas solían estar pintados. Investigadores de la UHU y el CSIC ya han avanzado que la piedra, de granito blanco, procede de la Edad de Bronce, el II Milenio antes de Cristo y parece ser que proviene de una cantera de la provincia de Badajoz. Además de publicaciones como National Geographic, el espacio de Cuatro conducido por Iker Jiménez, ‘Cuarto Milenio’, también se hizo eco del hallazgo y en su repaso a distintas figuras que no se asemejaban al ser humano realizadas por antiguos pobladores prehistóricos, hablaron del ídolo de Shigir, el gigante de Balikligöl, del Hombre León, la Venus de Hohle Fels... y de la estela de Cañaveral de León. Y como el programa incluso había preparado una reproducción de estas figuras para mostrarlas en el plató, desde el Ayuntamiento cañetero se preguntaron: ¿Por qué no pedir a la cadena de televisión la cesión de esta réplica, de manera que el pueblo cuente, al menos, con una copia de la estela original? Pues en eso están en el Consistorio. Confiamos en que su misión tenga éxito, mientras –quién sabe– la estela original se expone ocupando un lugar destacado en el futuro Museo Arqueológico de Huelva.